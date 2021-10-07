Qantas выполнила самый длительный авиарейс из Аргентины в Австралию

Австралийская авиакомпания Qantas выполнила самый протяженный в своей истории беспосадочный рейс. Самолет, на борту которого находились 107 пассажиров, преодолел 15 тысяч 20 километров, проведя в воздухе 17 часов 25 минут. Это был вывозной рейс, пишет ТАСС.

Из аэропорта Буэнос-Айреса (столица Аргентины) лайнер вылетел 6 октября в 12:45 по местному времени и приземлился в австралийском Дарвине в 17:30. В Qantas отметили, что часть маршрута проходила над Антарктидой. Ранее самым длительным считался рейс Qantas из города Перт в Лондон.

Из-за коронавируса границы Австралии были закрыты 24 марта 2020 года. Иностранцев в страну не пускают. За 16 месяцев выполнено несколько сотен вывозных рейсов из 20 стран мира.