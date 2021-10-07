Разработчик с Урала сделал игру про стимпанк в российской глубинке

В Steam вышла игра Pnevmo-Capsula: Domiki. Над ней трудился всего один человек - 33-летний разработчик Валентин Помешкин, проживающий в Екатеринбурге.

Жанрово проект относится к трехмерному квесту-головоломке, где игрок контролирует подвижную капсулу и должен найти выход из уровня.

Игра, по заверению автора, вобрала в себя красоты деревень северного Урала, где он часто бывает в командировках по основной работе - для создания локаций были использованы реальные фотографии таких городов как Невьянск, Ревда, Полевской, Первоуральск и Североуральск.

Программист рассказал РГ, как именно родилась идея и концепция проекта: "Бегая вечером как-то раз по Ирбиту, а был октябрь, увидел, как на завод заезжает старенький ЛИАЗ, с подсвеченным желтым светом окнами. И что-то такое было в нашей встрече будто бы прощальное, таких в области уже не осталось на ходу. И на следующий день я узнаю, что все старые автобусы сняты с рейса и списаны на металлолом. Оттуда и пришла идея создать какой-то далёкий мир, где все нам знакомое, но откуда уже ничто не будет списано. Этакий "стимпанк-рай", куда попадает техника, отслужившая свою эпоху".

"Пневмо-капсула" уже доступна для покупки, ее стоимость составляет 399 рублей.