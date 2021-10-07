Александр Авдеев наметил векторы развития Владимирской области

На брифинге 7 октября временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев обозначил горизонт планирования и ключевые задачи дальнейшего развития региона.

- Фундамент преобразований закладывается не год и не два, минимум - это пятилетка. Нам предстоит серьезно поработать над развитием области, потенциал которой огромен, - поставил задачу врио главы области. - Не мне вам рассказывать о выгодном логистическом расположении региона, его огромных туристических возможностях. Да, есть другие субъекты в Центральной России, где немного раньше случился экономический прорыв. В том числе это Калужская область, где я родился и работал. Но и здесь, на Владимирской земле, есть свои рычаги для привлечения инвестиций, увеличения существующих мощностей, наращивания бюджета. А это обязательно повлечет за собой рост социальной сферы и возможностей стимулирования ее работников.

Александр Авдеев особенно отметил важность комплексного подхода: усиленная поддержка частного бизнеса не исключает планомерную модернизацию уже существующей жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры. Так, например, на днях были одобрены две заявки на получение федерального инфраструктурного бюджетного кредита. Один проект направлен на акселерацию особой экономической зоны в поселке Доброград Ковровского района, второй - на развитие сетей теплоснабжения города Александрова.

- Одно другого не отменяет. Если есть возможность укрепить уже существующий инвестиционный проект - это надо делать, - уверен врио губернатора. - Конечно, вложенные средства не должны уходить в песок. В том же Доброграде планируется создание более четырех тысяч рабочих мест, строительство жилья для новых квалифицированных кадров. Будем смотреть на реализацию проекта, если что-то пойдет не по плану - корректировать. Надо уметь гибко адаптироваться к изменениям конъюнктуры.

Что касается формирования новой управленческой команды областной администрации, то, со слов Александра Авдеева, у него нет такого принципа - возить за собой друзей.

- Допускаю, что может появиться пара людей, которые помогут мне более быстро и эффективно войти в повестку. Но в целом тотальной замены руководящего блока я не планирую, буду опираться на уже работающие кадры, - заверил новый руководитель региона. - Основные критерии для меня очень прозрачны - это схожесть взглядов в вопросах регионального развития, профессионализм и творческое начало, готовность выкладываться по полной и работать в команде.