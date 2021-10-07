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07.10.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Для автотуристов построят модули с туалетами, кафе и пикник-зонами

Текст: Андрей Полынский
За время пандемии автотуризм резко "поехал" в гору: количество путешественников на колесах увеличилось на 10-15 процентов. Турист пересел на автомобиль, ведь в своей машине мы чувствуем себя не только комфортно, но и безопасно даже без маски.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Сегодня 62 процента россиян совершают туристические поездки на автомобиле, подтвердила статистику гендиректор дочернего предприятия "Автодора" Анастасия Козлова.

Эксперты прогнозируют, что автотуризм будет активно развиваться и дальше, если для него создадут необходимые условия. Об этом и говорили эксперты на Форуме регионов России в Москве.

Без Wi-Fi жить не будем

Что нужно сделать в первую очередь? Развивать придорожную инфраструктуру - определила главную задачу начальник отдела туризма департамента инвестиционного развития Смоленской области Юлия Никифорова.

Богатый историческими памятниками регион имеет хорошую дорожную сеть. Сюда на автомобиле можно добраться из Москвы за 2-3 часа. По области проходят четыре крупные федеральные трассы, одна из них - автодорога М-1, соединяющая Москву и Беларусь. Ежедневно по ним проезжает 30 тысяч автомобилей. И это не предел.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
В Ростуризме предложили обеспечить удобствами хижины и юрты для туристов

Регион вошел в крупный проект Русского географического общества и Ростуризма "Западный фасад России". Также по нему будет проходить часть федеральной автотрассы "Золотое кольцо" - древняя Вязьма входит в знаменитый турмаршрут.

В первую очередь, рассказала Юлия Никифорова, в области взялись за создание новых автокемпинговых площадок. В национальном парке "Смоленское поозерье" в сентябре достроили пять таких площадок, одна появилась в Вязьме. И еще на подходе 10 автокемпингов в Смоленске.

В 16 муниципалитетах в этом году установили знаки туристской навигации. Два с половиной года тянулся этот процесс, сделали бы быстрее и больше, если бы не волокита с бесконечными согласованиями.

Другая проблема - качество услуг. 70 процентов потенциальных клиентов отказываются останавливаться в отдаленных гостиницах или на кемпинговых стоянках, где нет Wi-Fi. Ведь многие люди сейчас работают удаленно. А на трассах не всегда возможна установка интернета: есть ограничения по количеству жильцов и социальных объектов.

Потерпите немного

Еще один важный момент - наличие туалета в нужный момент. Екатерина Коробкова - управляющий партнер проектно-аналитического агентства, которое занимается развитием придорожной инфраструктуры на Северном Кавказе. И это необходимо не только автотуристам.

"Представим, что мы собрались на курорт Архыз", - обратилась она к участникам форума. - Из аэропорта Минеральные Воды нужно четыре часа ехать на машине до курорта Архыз или Домбай. И на всем этом пути практически нет ни одной возможности поесть или сходить в туалет", - напомнила Коробкова.

Фото: istock
В ассоциации автотуристов рассказали, какие нужны кемпинги

Ее компания придумала и согласовала со всеми северокавказскими регионами единый дизайн-код для объектов придорожной туристической инфраструктуры. Он основан на принципе модульной системы: туалеты, кафе, смотровые и детские площадки, торговые ряды, пикник-зоны. Архитектура каждого проекта собирается по принципу конструктора: быстро, под любой функциональный запрос. Для туристов это удобства, а для регионов - экономия средств.

Скоро по дороге из аэропорта Минеральные Воды до курортов Архыз и Домбай будет построено восемь таких придорожных инфраструктур. И туристы будут вспоминать свое путешествие с удовольствием. По такому же принципу возводится придорожная инфраструктура и около древнего Города Мертвых в Северной Осетии, и на десятках других туристических объектов.

На обогреве

"А у нас самая главная придорожная инфраструктура - места, где можно погреться", - заявила руководитель отдела индустрии туризма министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) Тамара Соловьева.

Космическую съемку используют для развития туризма

Территория региона - пять Франций, а зима в Якутии составляет большую часть года. Основные дороги региона - автозимники. Так что без теплых туалетов и всего остального не обойтись на туристических маршрутах. Сегодня их 120.

На создание придорожного сервиса в Якутии выделяют в год по 500 тысяч рублей на одного предпринимателя. В прошлом году удалось поддержать 11, в этом году планируется 21.

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