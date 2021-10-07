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07.10.2021 00:24
Рубрика: Культура

ГМИИ имени Пушкина объявил программу "Декабрьских вечеров"

Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8581)
В продажу поступила первая партия билетов на "Декабрьские вечера Святослава Рихтера". Фестиваль, традиционно проводимый ГМИИ им. Пушкина, в этом году продлится с 1 по 24 декабря и обещает стать настоящим экспериментом. Вместе с уникальной музыкальной программой гостям представят выставку, которая буквально "пересоберет" знаменитую коллекцию музея и позволит взглянуть на нее новым взглядом.
Марина Лошак: Мы живем в эпоху рамок и запретов, спасти нас может только импровизация. Фото: Александр Корольков Марина Лошак: Мы живем в эпоху рамок и запретов, спасти нас может только импровизация. Фото: Александр Корольков
Марина Лошак: Мы живем в эпоху рамок и запретов, спасти нас может только импровизация. Фото: Александр Корольков

- Наш будущий фестиваль мы назвали "Вариации в свободном стиле", и мне кажется, нет темы более актуальной. Мы живем в эпоху рамок и запретов, спасти нас может только импровизация, - уверена директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак.

Фото: Тимур Егоров
В музее Достоевского обновили экспозицию

Несколько лет назад ее настолько впечатлила парижская выставка Жан-Юбера Мартена "Карамболяж", что она пригласила французского куратора и визионера сделать совместный проект. Так родилась идея экспозиции "Бывают странные сближенья". По сути, это авторский взгляд на музейное собрание, где шедевры мировых мастеров будут соседствовать с совсем неизвестными именами, а знания и научные комментарии уступят место чистым эмоциям.

Основную коллекцию Пушкинского музея ждет полная реэкспозиция. В своем новом виде она займет все художественные залы второго этажа в главном здании. Сам Жан-Юбер Мартен подчеркивает: основа любой выставки - то, что видит зритель, а вовсе не то, насколько хорошо он знает древнегреческую мифологию или Ветхий Завет.

- Долгое время музеи придавали слишком большое внимание знанию, а не чувственному восприятию. Но деление на высокое и низкое искусство - условность. В этом цель нашей выставки, которая ориентирована на самую широкую аудиторию, - говорит куратор.

Откроют программу "Солисты Москвы" и Юрий Башмет, также гостей ждет "Хождение за три моря" от ансамбля "Студия новой музыки". Московский ансамбль современной музыки представит "Сад радости и печали...", а Klavierabend Алексея Володина - "Апологию круга".

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Выставка Алексея Венецианова открылась в Третьяковской галерее

Целый блок составят французские исполнители. На фестивале выступят Ансамбль современной музыки Court-Circuit, Вокальный ансамбль Aedes, Klavierabend Жан-Эффлама Бавузе. А в рамках концерта "Аффекты барокко" на сцене встретятся ансамбль старинной музыки Le Poeme Harmonique и Вокальный ансамбль Intrada под управлением Екатерины Антоненко. Еще из зарубежных гостей ждут Австрию - ансамбль современной музыки Klangforum Wien сыграет "Геометрию контрапункта". Одним из самых ожидаемых представлений станет фантазия "Магия маски" композитора Ираиды Юсуповой и режиссера-постановщика Аллы Сигаловой. А финальный аккорд - "Движелище" от оркестра Персимфанс.

Афиша

Продажа билетов на "Декабрьские вечера" стартовала 6 октября. Вторая партия поступит в продажу 13 октября, третья - 20 октября. Приобрести билеты можно на официальном сайте фестиваля - https://decemberfest.pushkinmuseum.art/, там же размещена полная программа и все об исполнителях. Выставка "Бывают странные сближенья" откроется 9 ноября и продлится до 6 февраля 2022 года.

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