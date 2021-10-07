Юбилейный 800-й электробус вышел на улицы Москвы

Курсировать новый электробус будет между двумя станциями метро "Нагатинская" и "Коломенская". Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Это, кстати, 200-й экоавтобус, который купили на средства от зеленых облигаций. Юбилейный электробус отправился по маршруту N 351 - он проходит по Варшавскому шоссе через Новоданиловскую и Нагатинскую набережные и связывает станцию "Нагатинская" с "Коломенской".

"Мы продолжаем и дальше активно развивать и поддерживать экологичный наземный городской транспорт, поэтому с этого года столица закупает только электробусы. Наша задача - продолжать развивать городской транспорт, чтобы он становился еще надежнее, удобнее и экологичнее для пассажиров", - цитирует пресс-служба слова заммэра Москвы и руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова.

Напомним, что первые электробусы появились в Москве в сентябре 2018 года. С этого времени парк электробусов стал крупнейшим в Европе.