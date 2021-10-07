Юлия Лежнева выступит в оратории Генделя в Москве

Всемирно известная российская певица Юлия Лежнева 7 октября выступит в Концертном зале Чайковского в оратории Г.-Ф. Генделя "Триумф Времени и Разочарования". За феноменальную исполнительскую технику ее называют "русской Бартоли". В этом году певица дебютировала на новом фестивале музыки барокко в Байройте, возглавляемом контратенором Максом Эмануэлем Ценчичем в концертном исполнении оперы "Полифем" Порпоры. В Москве в генделевской оратории она выступит со звездным составом молодых солистов в сопровождении французского ансамбля Les Accents под управлением Тибо Ноалли. Юлия рассказала "РГ" о том, почему она никогда не перестанет любить музыку барокко.

В оратории Генделя вы исполните, вероятно, партию Красоты?

Юлия Лежнева: Нет, партию Наслаждения, как ни странно. Так получилось, что я никогда не пела Красоту. Я давно впервые дебютировала в этой оратории в партии Наслаждения, сначала с Рене Якобсом, а следом - с Джованни Антонини. В один год мне довелось выступить с двумя этими очень разными по характеру и темпераменту дирижерами. От меня потребовалось немало выдержки, чтобы пройти такое нелегкое испытание и получить бесценный для певицы опыт.

Чем вам интересна партия Наслаждения?

Юлия Лежнева: Эту партию я люблю уже за то, что в ней есть ария Lascia la spina. Она ласкает душу. В ней есть что-то сакральное, близкое к исповеди, молитве, глубокий смысл, который каждый принимает по-своему. Иногда мне хочется вложить больше жизненности, эмоциональности и страстности, а иногда - спеть, как ребенок, наивно не осознающий, какие глубокие вещи произносит. Ведь мы рождаемся, как мне кажется, уже обладающие знанием о том, как пережить всё на свете. А в течение жизни у нас многое притупляется, забывается. Мы, к сожалению, мало философствуем, у нас нет времени заглянуть в себя, отключиться от темпа и ритма, навязанных нам жизнью, понять, что мы на самом деле чувствуем, настроиться на одну волну с миром в его высоком измерении.

Вы сейчас будто пропели словами барочную арию. Мне кажется, музыка барокко, которой вы покорили мир, дает возможность своими божественными длиннотами настроиться на волну покоя и тишины и задуматься.

Юлия Лежнева: Абсолютно так и есть, время как будто останавливается. Если ты как исполнитель чувствуешь себя технически уверенно, ты можешь полностью отрешиться и в момент выступления куда-то встроиться и улететь. У меня такое бывает. Ты как будто ощущаешь себя вне времени, которое перестает существовать. Наступает полное освобождение от своего эго, от жизни, на душе появляется особенная легкость и радость.

Иногда мне хочется спеть, как ребенок, наивно не осознающий, какие глубокие вещи произносит

Вы выступите с ансамблем Les Accents, с которым сотрудничаете?

Юлия Лежнева: С Les Accents и Тибо Ноалли я работала несколько раз, в этом ансамбле участвуют солисты знаменитого оркестра "Музыканты Лувра" под управлением Марка Минковски. Тибо Ноалли был концертмейстером в этом оркестре, когда я начинала, и Марк Минковски меня очень трепетно поддерживал, я часто с ними выступала. Общение с Тибо и потрясающими музыкантами его ансамбля дает мне силы и вдохновение. Я очень люблю барокко и мечтаю никогда не потерять эту семью. В ней есть ощущение единения - любви к нашему общему делу и друг к другу.

Вас всегда ждут в этом виртуозном редком барочном репертуаре. А у вас нет желания отойти в сторону и расширить стилевые горизонты?

Юлия Лежнева: В нашем барочном семействе есть коллеги, которые периодически задумываются о том, как бы расширить репертуар, но у меня, сколько бы раз себя ни спрашивала, такого желания нет. Я настолько хорошо чувствую себя в этой музыке, что сложно представить себе жизнь без барокко. Это как говорить на родном и любимом языке, каждый раз открывая новые грани его величия.

В Европе вы уже неоднократно выходили не только на концертную, но и на оперную сцену в спектаклях. Есть шанс увидеть вас в спектаклях в России?

Юлия Лежнева: Боюсь, что нет. Конечно, я бы с удовольствием рассмотрела такие предложения. Мне нравится выступать в опере один-два раза в сезоне. Недавно в Гамбургской опере спела партию Поппеи в "Агриппине" Генделя. Был феерический состав с Франко Фаджоли, который пел Нерона, Анной Бонитатибус, Кристофом Дюмо. У нас сложились очень теплые отношения, хотя совсем не было времени полноценно пообщаться, потому что репетировали с утра до ночи, но ощущали такую поддержку друг друга!

Справка "РГ"

Юлия Лежнева родилась в Южно-Сахалинске. В 2007 году получила Гран-при на Международном конкурсе молодых певцов Елены Образцовой. Обладательница Российской молодежной премии "Триумф" за вклад в культуру и искусство (2008). Лауреат международного конкурса молодых вокалистов им. М. Хелин в Хельсинки (2009). В 2010-м дебютировала в лондонском Альберт-холле по приглашению Кири те Канавы и с сольным концертом на Зальцбургском фестивале. Сотрудничает с дирижерами Джованни Антонини, Филиппом Херревеге, Францем Вельзер-Мёстом, сэром Роджером Норрингтоном, Рене Якобсом, Луи Лангре, Фабио Бьонди, Жан-Кристофом Спинози, Диего Фазолисом, Андреа Марконом, Владимиром Федосеевым. С 2011 года у певицы эксклюзивный контракт с фирмой Decca Records.