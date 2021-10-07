Как взять велосипед по подписке

Наряду с краткосрочным прокатом велосипедов в Москве появилась и подписка на этот вид транспорта. В отличие от сервиса "Велобайк", эти проекты полностью коммерческие, однако первые клиенты у таких компаний уже появились.

Подписка на велосипед работает примерно так же, как и аналогичные автомобильные фирмы. Можно оформить договор на прокат определенной модели байка на сутки, на месяц или даже на год. С "Велобайком" так сделать не получится: там если вы не сдали велосипед в течение двух суток, то может прилететь штраф в 30 тысяч рублей, так как это все-таки краткосрочный прокат. Тарифы выстроены так, чтобы долго ездить было невыгодно. Как убедился корреспондент "РГ", даже при оплаченном абонементе за поездку от 31 минуты до часа с вашей привязанной карты спишут 30 рублей, свыше часа - 103, а после двух часов поездки - 465.

Совсем другая история - подписка. "РГ" удалось найти в Москве с десяток компаний, где байки дают в аренду без привязки к станциям, сразу на месяц и дольше. Многие компании предлагают пробные дни - ориентировочно за каждый нужно заплатить от 100 рублей, может, и больше, все зависит от класса и модели. Самые ходовые варианты сдаются в подписку по 2900 рублей в месяц. Как отмечают представители таких сервисов, покупка таких велосипедов обошлась бы в 70-100 тысяч рублей. Причем у многих горожан большую часть года байк просто стоял бы и требовал бы охраняемого парковочного места и обслуживания. В то время как в случае с подпиской арендатор получает не только сам байк, но и бесплатный сервис при соблюдении условий эксплуатации.

На фоне роста популярности велотранспорта многие арендные сервисы продлили свою работу, хотя формально сезон уже близится к завершению. Например, как сообщили в пресс-службе ВДНХ, пункты аренды, которые располагаются на северной и южной петлях Кольцевой дороги, будут работать до 21 октября. При этом два дополнительных пункта проката возле павильонов N 8 "Юные натуралисты" и N 44 "Кролиководство" закрыты. В то же время "Велобайк" установил тариф "Сезон" до самого конца октября. Правда, не исключается, что и этот срок продлят, если осень окажется относительно теплой и не будет гололеда.

"Велопрокат пользуется все большей популярностью среди москвичей и гостей столицы, - заявил заместитель мэра Максим Ликсутов. - С начала года на прокатных велосипедах пользователи совершили уже более 4 миллионов поездок". Чтобы поддержать велодвижение, власти ввели на ряде улиц не только велополосы, но и особые зоны, где велобайкеры пользуются приоритетом по всей ширине проезжей части.