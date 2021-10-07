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Рубрика: Экономика

Москвичи берут семейную ипотеку чаще всех в стране

Текст: Александр Мелешенко
Москвичи пользуются семейной ипотекой чаще всех в стране - на столицу приходится почти четверть таких кредитов. При этом в ближайшие месяцы ожидается дальнейший рост популярности этой программы льготного кредитования - ее условия были недавно смягчены, что вдвое увеличило число потенциальных получателей. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

По его словам, за восемь месяцев в столице выдали почти 5,4 тысячи кредитов по этой программе на 35,8 миллиарда рублей. "Московскими заемщиками было приобретено 327 тысяч кв.м. жилья. При средней цене за квадратный метр 184 тысячи рублей, общая стоимость приобретенных помещений составила 60,2 миллиарда. Средняя ставка кредитования по семейной ипотеке за восемь месяцев составила 4,81%, что на 0,07% ниже среднероссийской ставки", - поделился вице-мэр цифрами.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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В низкой процентной ставке и кроется секрет популярности этого вида ипотеки. Без льгот получить кредит на покупку квартиры в новостройке сейчас можно под 8-8,5%, а семейная ипотека снижает эту цифру чуть ли не вдвое. На практике это выливается в многие тысячи рублей экономии каждый месяц. Например, если вы покупаете квартиру за 12 миллионов рублей с первоначальным взносом 3 миллиона на 20 лет, то при ставке 8% каждый месяц придется отдавать банку 77 тысяч рублей. Но если ставка при прочих равных опускается до 5%, то и платеж уменьшается до 59,4 тысячи. Экономия - больше 17 тысяч в месяц!

Кто же может на нее рассчитывать? Как легко понять из названия - семьи, причем исключительно с детьми. До 1 июля этого года детей должно было быть двое, а год рождения одного из них - минимум 2018. Также на льготное кредитование могли рассчитывать семьи с единственным ребенком-инвалидом. Но с 1 июля условия значительно смягчили - теперь в семье может быть один ребенок, главное, чтобы он родился все также после 1 января 2018 года. "Включение в семейную ипотеку первенцев значительно увеличило число потенциальных участников программы - по данным статистики, семей с одним ребенком практически вдвое больше, чем семей с двумя и более детьми", - объясняет глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов. Он подчеркивает, что эта ипотека интересна еще и максимальной суммой кредита - 12 миллионов рублей. Для Москвы с ее высокими ценами на жилье это весьма актуально.

Получить семейную ипотеку можно либо на квартиру в новостройке, либо на строительство частного дома. Последним вариантом в Москве почти не пользуются - в этом году было всего два таких договора. А новостройки берут в большинстве случаев на этапе строительства - так ниже цена, да и к сдаче домов выбор квартир обычно остается совсем скудный.

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