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07.10.2021 11:54
Рубрика: Общество

Оперштаб: В Москве выявлено 5404 новых случая COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в Москве выявлено 5404 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1218 человек. На ИВЛ находятся 450 человек.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
За сутки в России подтверждено 27 550 случаев COVID-19 в 85 регионах

В городе выздоровели еще 2347 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 505 180. В столице скончались 69 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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