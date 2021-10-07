Под Белгородом обрушилось ограждение автомобильного моста

Белгородские следователи начали проверку по факту обрушения перил автомобильного моста через реку Тихая Сосна в райцентре Алексеевка.

О ЧП правоохранители узнали из публикаций в соцсетях. Металлическое ограждение упало с моста на проходящую под ним пешеходную дорожку, пострадавших нет.

- В ходе проверки будет установлен балансодержатель конструкции, необходимость и сроки ремонта моста, дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность сооружения, - рассказала представитель регионального управления СКР Елена Козырева.