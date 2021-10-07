Под Калугой 90-летняя пенсионерка обманула мошенников

В Обнинске задержан курьер, отправленный мошенниками за деньгами к 90-летней женщине. Ведется розыск его сообщников, рассказали в УМВД по Калужской области.

Ранее пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь совершила преступление и, чтобы избавить ее от ответственности, необходимо 200 тысяч рублей. Звонивший пообещал вскоре прислать человека за деньгами.

Старушка не стала перечить, а закончив разговор, сделала еще два звонка: в полицию и дочери, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. На дом к бдительной жительнице выехали оперативники - они и задержали приехавшего курьера.

- Если вам по телефону сообщили о преступлении или ДТП, совершенном кем-то из родственников, и требуют деньги, знайте - это мошенники. Перезвоните близким и убедитесь, что у них все в порядке, - напомнили в УМВД.