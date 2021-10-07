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Рубрика: Происшествия

Под Тулой завели дело на врача, шедшего к ребенку несколько дней

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Тульской области возбуждено второе уголовное дело за то, что врач-педиатр прибыла по вызову к больному ребенку спустя несколько дней. Ситуация находится на личном контроле губернатора, в больницах и поликлиниках области усилен контроль за работой педиатров на местах.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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В Сети появилось сообщение о том, что к заболевшему 11-летнему мальчику педиатр прибыл лишь через несколько дней после вызова врача на дом. В результате ребенок, у которого был диагностирован коронавирус, попал в реанимацию. Информацию проверяют прокуратура и следователи СУ СКР по региону. В настоящее время, как сообщили "РГ" в тульском минздраве, мальчик находится в детском инфекционном отделении Ваныкинской больницы в Туле под наблюдением врачей, динамика положительная.

Как установлено прокуратурой и следователями СУ СК, ЧП произошло в Киреевском районе: 27 сентября в Киреевскую ЦРБ поступил вызов врача на дом для осмотра заболевшего 11-летнего мальчика. Однако педиатр прибыл к больному, вопреки требованиям закона, не в день вызова, а два дня спустя. Следователями СУ СКР по региону было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". В настоящее время опрошены мама мальчика, работники детской поликлиники и скорой медицинской помощи, выезжавшие по вызову к ребенку, изъята необходимая медицинская документация. В ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников ГУЗ "Киреевская районная больница", в которую обращалась за помощью мама мальчика, сообщили в ведомстве.

Следом по результатам проверки Киреевской межрайонной прокуратуры органом дознания было возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Расследование этого дела контролирует прокуратура.

Случившееся разбиралось на совещании у главы региона, который потребовал от минздрава области детально проанализировать систему оказания медицинской помощи детям на амбулаторном этапе. В итоге, как сообщили "РГ" в пресс-службе министерства, главным врачам медучреждений поручено взять на личный контроль неотложную помощь детям на амбулаторном этапе, в том числе в выходные и праздничные дни. Отделу минздрава, курирующему оказание медицинской помощи детям, - вести ежедневный мониторинг состояния больных детей с диагнозом COVID-19. Специалисты должны быть готовы выехать по первому зову для консультации и помощи. А информация об обращении на горячую линию по поводу несвоевременного оказания медицинской помощи ребенку должна быть сразу же сотрудником кол-центра направлена главному врачу учреждения здравоохранения, к поликлинике которого прикреплен ребенок.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Пандемия коронавируса COVID-19

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