Расследование избиения Романа Ковалева в метро получило продолжение

Расследование резонансного уголовного дела, когда 4 октября трое отморозков в возрасте от 21 до 26 лет зверски избили пассажира в московском метро, получило продолжение. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ужесточить статью, инкриминируемую нападавшим, с хулиганства на покушение на убийство - часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах предполагают, что, учитывая все обстоятельства этой истории, суд может "закрыть" задержанных на десятилетие. Это как минимум.

Напомним, в одном из вагонов метро на линии "Арбатско-Покровская" Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков жестоко избили 25-летнего Романа Ковалева. Поводом послужило то, что этот молодой человек заступился за девушку, которая осмелилась сделать замечание троим пьяным мужикам, громко ругавшимся матом, пристававшим к другим пассажирам и требовавшим уступить им место. Они стали оскорблять девушку, а затем переключились на парня.

Били Романа действительно зверски. На кадрах камер видеонаблюдения запечатлено, как его борцовским приемом валят на пол вагона и профессионально наносят удары ногами в лицо и голову. Бьют со всей силы, пол вокруг забрызган кровью. Любой из таких ударов мог бы оказаться смертельным, попади он в висок или, скажем, в основание черепа. А на видео хорошо видно, что негодяи метили именно в эти, самые уязвимые, места. Можно считать, что Роман лишь чудом остался жив. В вагоне в основном были женщины, которым тоже угрожали расправой, если те вмешаются.

Видимо, это "кино" настолько впечатлило Александра Бастрыкина, что он и потребовал изменить уголовную статью. Впрочем, есть и другие отягчающие обстоятельства. Сбежав из вагона на станции "Первомайская", они оказали вооруженное сопротивление сотрудникам полиции - один из них бросился на патрульного с ножом, другой пытался применить перцовый баллончик. Это еще одна статья УК РФ - 318 (применение насилия в отношении представителя власти), о чем тоже напомнили в Следственном комитете. Впрочем, задержали их через десять минут - в метро такой компании скрыться практически невозможно, видеокамеры просматривают каждый сантиметр, ловят даже квалифицированных карманников.

Есть любопытное видео момента задержания этих "героев". Когда полицейские уложили их физиономиями на пол, какой-то добрый прохожий стал за них заступаться, громогласно осуждая "полицейский беспредел". Но ему все быстро разъяснила женщина, выскочившая из этого же вагона, где происходила драка.

Роману сломали нос и кости лица. И только чудом не убили. Фото: @_kova1ev / instagram.com

А в отделении полиции уже выяснилось, что двое из них ранее судимы - за кражу и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. То есть опыт избиения людей у них имеется. Не исключено, что суд может посчитать их действие рецидивом. Вот так и набегает весьма приличный срок лишения свободы.

А пока Черемушкинский районный суд Москвы заключил всех задержанных под арест до 5 декабря.

Кстати, интернет буквально взорвался постами в поддержку Романа. Его называют настоящим мужчиной, а избивших его негодяев - трусами и подонками. Люди требуют показательного суда над ними и собирают деньги Роману на лечение, который сейчас находится в больнице.

О самом Романе Ковалеве известно, что живет он в Воронеже, где работает барменом. Увлекается боксом, волейболом, байдарками.

Слово не ранит

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиально важное - и крайне актуальное именно в эти дни - разъяснение: делать замечания хулиганам и дебоширам не является аморальным поведением. Это значит, что ни один негодяй не имеет права требовать смягчения наказания на том основании, что кто-то вежливо указал ему на его хамство.

Такие правовые позиции суд выразил при рассмотрении конкретного дела: житель Барнаула, некий гражданин А. был осужден на 8 лет лишения свободы и отправлен в колонию строгого режима за то, что в пьяном виде забил до смерти человека.

Как принято у подонков, гражданин А. винит в случившемся всех, кроме себя. Потому попытался разжалобить кассационный суд своей нелегкой долей. "В кассационной жалобе осужденный А. просит судебные решения изменить ввиду несправедливости назначенного наказания. Считает, что его действия были вызваны противоправным, аморальным поведением потерпевшего, явившегося поводом к совершению преступления", говорится в определении кассационного суда.

"Аморальность" потерпевшего заключалась в том, что он посмел сделать замечание негодяю, который мирно дебоширил. Ситуация, увы, сегодня типичная. У всех на устах сейчас трое диких гостей столицы, устроивших кровавое побоище за то, что девушка в метро дерзнула (конечно же, аморально, на их взгляд) сделать замечание, когда они весело хулиганили и дебоширили. Парня, имевшего наглость заступиться за девушку, смертельно оскорбленные нелюди повалили на пол и едва не забили до смерти. Сегодня что-то много развелось таких вот обиженных с ножами и кулаками, готовых убить человека за тактичное замечание. Всем им стоит запомнить: обижаться на замечания нельзя, скидки в наказании не будет. Таковы правила.

Гражданин А., как и те трое горячих мерзавцев, разозлился на потерпевшего из-за замечания, "а не в связи с какими-либо действиями последнего, унижающими честь и достоинство". "Действия потерпевшего не могут быть расценены как противоправные или аморальные, способные являться поводом для причинения тяжкого вреда его здоровью", подчеркнул кассационный суд. Значит, осужденный не имеет права даже заикаться о смягчении. Такие правовые позиции должны усвоить все суды. Если кто-то из нижестоящих судей усомнится в праве смелых людей делать подонкам замечания, то кассационная инстанция обязательно поправит.

Подготовил Владислав Куликов