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07.10.2021 19:25
Рубрика: Общество

Самый большой каток столицы заработает в ноябре

Текст: Ирина Огилько

Специалисты приступили к подготовительным работам по монтажу катка на ВДНХ в Москве. Об этом "РГ" сообщили пресс-службе выставки.

Фото: Комплекс городского хозяйства
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Как отмечают специалисты, каток на ВДНХ в этом сезоне вновь будет самым большим в Москве. Площадь ледового покрытия составит почти 20,5 тыс. кв. м, а общая площадь инфраструктуры - около 60 тыс. кв. метров. Одновременно он вместит до 4,5 тыс. посетителей.

Напомним, что каток традиционно займет пространство Центральной аллеи от павильона №1 "Центральный" до павильона №58 "Земледелие". Кроме большого круга, будет детский каток площадью 900 кв. м. "Алея влюбленных" будет расположена вокруг фонтана "Дружба народов". Также планируется возвести пешеходный мост "Северное сияние".

Также построят четыре пункта проката, два пункта заточки коньков, ресторан, бизнес-павильон, медпункт, 10 уличных точек питания.

В настоящее время территория огорожена, скоро начнется установка опалубки ледового покрытия, строительство пешеходного моста "Северное сияние". Потом постоят объекты инфраструктуры. И в последнюю очередь будут возводить сам каток. Для этого утрамбуют песок, потом проложат охлаждающие трубки и только после этого начнется финальный этап - намораживание ледяной поверхности. По традиции каток примет посетителей во второй половине ноября.

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