Сенатором от Тамбовской области будет экс-губернатор Никитин

Тамбовская областная дума наделила полномочиями сенатора от законодательной власти региона бывшего губернатора области Александра Никитина.

Никитин, возглавлявший Тамбовскую область с мая 2015 года, ушел в отставку с этого поста 4 октября. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Максима Егорова.

"Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации представителя от Тамбовской областной думы Никитина Александра Валерьевича на срок полномочий Тамбовской областной думы седьмого созыва", - зачитал председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин постановление. Документ был принят единогласно.

Кандидатуру Никитина накануне выдвинул президиум регионального политсовета "Единой России". С 14 октября 2020 года законодательный орган Тамбовской области в СФ представляла Светлана Коростелева.