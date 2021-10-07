Сервис "Вывоз ненужных вещей" появится на портале мэра Москвы

Москвичи часто испытывают трудности с утилизацией крупногабаритных грузов, например, старой техники или шкафов. Решить эту проблему сможет запуск экспериментального сервиса "Вывоз ненужных вещей", который скоро заработает на официальном сайте мэра Москвы.

Как сообщает портал mos.ru, услуга по вывозу будет для жителей бесплатной. Так, благодаря сервису можно будет заказать вывоз бытовой техники, например, старого холодильника или других металлических предметов, включая автомобиль. А чуть позже появится функция по вывозу мебели, например, старого дивана, шкафа или кровати, матрасов и прочего.

Оформить заявку сможет совершеннолетний зарегистрированный пользователь mos.ru после авторизации на портале. Всего в одной заявке может быть до 20 предметов. О максимальном весе груза пока не сообщается. Ожидается, что процесс вывоза займет около 30 минут. Единственное, что придется, возможно, сделать владельцу, это разобрать крупные предметы. Если нужно будет вывезти автомобиль, у заявителя проверят документы о том, что он является владельцем, а если газовую плиту, то предварительно ее должны будут отключить от газопровода специалисты Мосгаза.

Отметим, что сервис "Вывоз ненужных вещей" разработан совместно с городскими департаментом жилищно-коммунального хозяйства, департаментом информационных технологий и ГКУ "Новые технологии управления".