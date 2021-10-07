Собянин поздравил горожан с Днем Московской промышленности

Еще пару десятилетий назад урбанисты уверяли: промышленности не место в больших городах. Выводила фабрики и заводы в другие регионы в начале двухтысячных и российская столица. Теперь же промышленность вновь полноправная часть экономики города. У нее появился даже свой праздник - День московской промышленности, который с 2015 года отмечается ежегодно. В честь этого праздника 7 октября в одном из самых популярных общественных пространств Центре современного искусства "Винзавод" открылась выставка "Открой Моспром. Механизмы Большого города".

Знакомясь с ней, мэр Сергей Собянин отметил, что Москва была и остается главным центром промышленности России, где на предприятиях работает около 700 тысяч человек. "Поздравляю коллективы, поздравляю тех, кто своим трудом создает уникальную продукцию, в том числе и оборонную для защиты нашей страны", - обратился глава города к работникам отрасли. Но работают все эти люди уже не на тех производствах, которые загрязняли атмосферу Москвы вредными выбросами, а в большинстве своем в высокотехнологичных и экологически чистых цехах. Что собой представляет эта новая промышленность, как раз и можно увидеть на выставке.

Под ее экспозицию отведена площадь размером 1,5 тысячи квадратных метров. Поделена она на пять тематических пространств: "Квартира", "Улица", "Офис", "Парк" и "Неоновый город". Например, в "Квартире" можно рассмотреть как производятся косметика и бытовая химия, что представляет собой московская пищевая промышленность и кто и как выпускает в наши дни мебель. "Улица" - пространство, где царят автомобили, нужные им продукты нефтепереработки, трубы и умная электроника. "Офис" дает выход в самые современные предприятия радиоэлектронной, медицинской и радиокосмической промышленности.

Запланированные в ходе выставки дискуссии покажут, как важна промышленность даже для москвичей, на первый взгляд абсолютно далеких от нее. Например, народный артист России Николай Цискаридзе примет участие в разговоре о том, как изменились туфли для балерин, и как предприятие, выпускающее их, в пандемию взяло на себя производство медицинских бахил. Представители компании Coca-Cola расскажут, как освоили выпуск пластмассовых экранов для лица, а производители котлов и газового оборудования - об освоении выпуска аппаратов ИВЛ для спасения тяжелобольных, находящихся в палатах реанимации.

Всего на "Винзаводе" представлены достижения 100 московских предприятий. На самом же деле их гораздо больше - свыше трех тысяч, 700 из них - крупные и средние. На долю столицы в целом сейчас приходится 13% промышленного производства России. Лидируют же в Москве предприятия радиоэлектроники и приборостроения - их 615, более 300 - оборонных и научно-исследовательских, 277 - полиграфических, 244 занимаются производством стройматериалов, по 243 - химических и легкой промышленности, 217- пищевых и другие.

Для всей столичной промышленности 2021 год характерен ростом производства, которое за восемь месяцев увеличилось на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Происходит это во многом за счет масштабной программы поддержки, которую оказывает правительство Москвы реальному сектору экономики. Различными льготами в городе пользуются 130 предприятий - общий объем выделенных им инвестиций за последние 5 лет составил порядка 100 миллиардов рублей.