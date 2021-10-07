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07.10.2021 16:39
Рубрика: Происшествия

Столичная Госавтоинспекция назвала самые опасные для мотоциклистов улицы

Текст: Владимир Баршев
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Больше всего мотоциклистов с начала года пострадало в ДТП на МКАД, а по количеству погибших лидируют улицы и дороги Новой Москвы. Такой вывод можно сделать из данных, представленных пресс-службой столичной Госавтоинпсекции.

Фото: iStock
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Всего с начала года в столице произошло 580 аварий с участием мототранспорта, в которых погибли 29 человек. Больше всего летальных случаев зафиксировано в ТиНАО - шесть человек. В Восточном и Южном административных округах столицы в таких ДТП погибло по четыре человека. В этих авариях также получили ранения различной степени тяжести более 600 человек. Больше всего пострадавших приходится на ЮАО - 86 человек. На Северо-востоке пострадало 54 человека. Еще 51 человек получили ранения в авариях с мототранспортом в центре Москвы.

Если смотреть по улицам, то больше всего раненых такие ДТП приносят на МКАД. С начала года на этой магистрали пострадало 53 человека. На Варшавском шоссе ранения получили 17 мотоциклистов, на ТТК - 15. Ленинградский проспект отправил в больницы 11 любителей двухколесного транспорта, Волгоградский - десять.

Госавтоинспекция напоминает, что летний сезон закончен, температура по своим значениям приближается к нулю, поэтому рекомендует мотоциклистам быть аккуратнее при выполнении маневров и снижать скорость.

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