У Центра имени Мейерхольда открылась новая сцена

У Центра имени Всеволода Мейерхольда открылась новая сцена. Расширить пространство получилось в стенах того же здания. Раньше часть помещения театра занимал банк. Теперь там - зал-трансформер.

"Наша площадка довольно большая, она рассчитана на 300 мест, но и ее очень мало, - рассказала на презентации в ТАСС директор театра Елена Ковальская. - Запрос художников и зрителей к такого типа современному театру гораздо выше. Поэтому мы построили новую площадку на 100 мест. Работа заняла три года".

На новой площадке можно будет воплотить самую смелую фантазию режиссера. Также он приспособлен для нужд маломобильных зрителей.

Площадка откроется 8 октября спектаклем Space X. Авторы постановки: Екатерина Августеняк, Дмитрий Волкострелов, Дмитрий Коробков, Иван Николаев, Алексей Платунов и Алёна Старостина. Спектакль Space X - это перформанс, в котором зрители будут активными участниками. Всех, кто придет на спектакль, просят зарядить телефоны - они понадобятся на время спектакля.