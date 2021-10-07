У жителя Подмосковья обнаружили два пистолета и пистолет-пулемет

Оружие нашли и изъяли оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области и ОМВД России по городскому округу Жуковский во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что обыск провели у мужчины 1953 года рождения. У него нашли незаконно хранящиеся два боевых пистолета, пистолет-пулемет и 150 патронов. Экспертиза уже подтвердила, что все огнестрельное оружие и боеприпасы исправны и годны к применению. За незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия и боеприпасов по статье УК РФ 222 этот человек может потерять свободу до 8 лет. Пока с него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.