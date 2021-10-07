В Ивановской области введена обязательная вакцинация

Главный санитарный врач Ивановской области Павел Колесник издал постановление о введении в регионе обязательной вакцинации для населения, занятого в определенных сферах.

Прививки от коронавируса необходимо сделать работникам торговли (в том числе пунктов выдачи), здравоохранения, общественного питания и транспорта (в том числе такси), сотрудникам офисов банков и почтовых отделений, МФЦ и госорганов, салонов-красоты, фитнес-клубов, бассейнов, развлекательных центров, зрелищных учреждений, организаторам детского отдыха и спортивных мероприятий, экскурсоводам, портье и курьерам служб доставки.

Также вакцинации подлежат государственные и муниципальные служащие, работники органов власти Ивановской области и подведомственных им организаций.

По данным на 7 октября в регионе зарегистрировано 50 024 подтвержденных случая COVID-19, темп прироста за неделю составил 26,9 процента. Большая часть заболевших - работающие граждане, активно посещающие общественные места и пользующиеся общественным транспортом.