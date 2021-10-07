В Курске перепутали жертв ДТП

Курские следователи начали проверку инцидента в морге бюро судебно-медицинской экспертизы, где перепутали тела двух мужчин.

- Для выяснения всех обстоятельств произошедшего Золотухинским межрайонным отделом организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - рассказали в управлении СК по региону.

По данным "Интерфакса", путаница вышла с телами двух молодых мужчин, погибших в ДТП 30 сентября. Одного из покойных опознала мать, а когда она приехала за телом, ей предложили другого мертвеца. Второго погибшего к тому времени успели похоронить.