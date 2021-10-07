Новости

Утверждены даты проведения Российского инвестиционного форума в Сочи 15:13
Чернышенко рассказал о программе подготовки кадров в сфере высоких технологий 15:12
Власти Дагестана осудили жителей республики, избивших мужчину в метро 15:08
В Башкирии депутаты поддержали отмену сухого закона в новогодние каникулы 15:01
В мэрии Омска прокомментировали ситуацию с "забетонированными" деревьями 15:01
Отели горнолыжных курортов РФ обяжут сообщать о COVID-19 среди постояльцев 15:00
Чернышенко раскрыл детали инициативы технологического предпринимательства 14:56
Названы задачи стратегической инициативы "Экономика замкнутого цикла" 14:53
В Курске перепутали жертв ДТП 14:52
В Калининградской области расширили обязательную вакцинацию 14:44
Эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами пройдет в 2022 году 14:32
Пострадавших членов экипажа нефтяного танкера доставили в больницу Иркутска 14:23
СПЧ поддерживает идею проводить онлайн-голосование на единой платформе 14:21
Совфед займется статусом членов избиркомов с правом совещательного голоса 14:20
В Сочи откроются 30 зимних пляжей 14:20
В московском метро запустили тематический поезд "Герои и подвиги" 14:20
Минпросвещения: Требований тестирования несовершеннолетних на COVID-19 нет 14:17
В "Газпроме" прокомментировали ситуацию с газом в Европе 14:12
Американский истребитель F/A-18F Super Hornet разбился в Долине Смерти 14:09
Песков назвал условия встречи Путина и Байдена на полях G20 14:02
Исследователи заявили об угрозе женской безработицы в будущем 13:53
Песков: В Кремле нет традиции "проставляться" в день рождения Путина 13:48
На курорте Домбай построят новую канатную дорогу и горнолыжные трассы 13:43
Песков: Стимулирования вакцинации от COVID-19 на федеральном уровне не будет 13:41
ВОЗ опубликовала официальное определение постковидного синдрома 13:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
07.10.2021 14:52
Рубрика: Происшествия

В Курске перепутали жертв ДТП

Текст: Антон Валагин (Курск)

Курские следователи начали проверку инцидента в морге бюро судебно-медицинской экспертизы, где перепутали тела двух мужчин.

Фото: iStock
Под Калугой 90-летняя пенсионерка обманула мошенников

- Для выяснения всех обстоятельств произошедшего Золотухинским межрайонным отделом организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - рассказали в управлении СК по региону.

По данным "Интерфакса", путаница вышла с телами двух молодых мужчин, погибших в ДТП 30 сентября. Одного из покойных опознала мать, а когда она приехала за телом, ей предложили другого мертвеца. Второго погибшего к тому времени успели похоронить.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область Курск

Главное сегодня

Цены на газ в Европе рухнули ниже 1000 долларов
Бастрыкин поручил наградить медалью заступившегося за девушку в метро парня
В Крыму Ландсбергису посоветовали решить проблему развала ЕС и Украины
В МИД рассказали об угрозах от альянса США, Британии и Австралии
МВД утвердило изменения в правила выезда детей за границу
Психологи рассказали, как защититься от финансовых пирамид
Что известно о задержании экс-замминистра Марины Раковой