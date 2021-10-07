В Курской области введут QR-коды для посещения общественных мест

В Курской области с 11 октября посещение общественных мест будет возможно по QR-кодам. Решение принято на заседании оперативного штаба под руководством главы региона Романа Старовойта.

- В дальнейшем эта мера позволит увеличить заполняемость заполняемость организаций общепита, театров, кинозалов, концертных площадок и других учреждений, - рассказали в пресс-службе администрации.

В регионе усилят работу по дезинфекции общественного транспорта и мест общего пользования в многоквартирных домах, контроль за соблюдением масочного режима и самоизоляцией амбулаторных больных и контактной группы населения.

Главам муниципалитетов рекомендовано повысить темпы вакцинации и обеспечить охват не менее 80 процентов населения. Районам, где уровень привитых превысит 65 процентов, выделят дополнительное финансирование на благоустройство и дороги.

Еще одно решение оперштаба - не отправлять на дистанционный режим работы сотрудников старше 60 лет.