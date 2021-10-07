В Москве снизят предельные оптовые надбавки к ценам на лекарства

Федеральная антимонопольная служба согласовала с мэрией Москвы снижение предельных оптовых надбавок к ценам на лекарства в среднем на 3,7%. При этом в самой востребованной ценовой группе жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) стоимостью от 100 до 500 рублей снижение предельного размера надбавки составит 5%.

В прошлом году ФАС разработала и утвердила методику расчета цен, которая вступила в силу с 1 марта.

"Антимонопольное ведомство инициировало пересмотр во всех регионах предельных оптовых и розничных надбавок к фактическим ценам производителей на жизненно необходимые лекарства с целью обеспечения их максимальной доступности для граждан", - отметили в пресс-службе ФАС.

Предельные надбавки к ценам на лекарства устанавливаются регионами с учетом рекомендаций антимонопольной службы и призваны предотвратить неконтролируемый рост цен на препараты и дефицит лекарств, включенных в перечень ЖНВЛП.

"В настоящее время антимонопольная служба согласовала проект новых оптовых надбавок, которые будут действовать на территории Москвы. Он предусматривает их снижение в среднем на 3,7%. Такое снижение во многом обусловлено изменением ценовых диапазонов лекарственных препаратов и другими факторами", - добавили в ФАС.

Новая система надбавок вступит в силу 1 ноября 2021 года. В антимонопольной службе подчеркнули, что до конца года размеры оптовых надбавок будут пересмотрены во всех регионах страны.