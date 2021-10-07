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07.10.2021 06:00
Рубрика: Экономика

В России появились места отдыха без связи с внешним миром

Текст: Анна Скрипка
Замедлить бешеный ритм повседневности и отдохнуть от бесконечных коронавирусных ограничений в черноземных регионах Центральной России стало удобнее. Новые бизнес-проекты ориентированы на желающих провести хотя бы несколько дней в тишине, покое, на лоне природы и наедине с самими собой.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас в Черноземье нет ни единой точки для отдыха, где не ориентировались бы на запросы уставших от пандемии людей. Белгородские комплексы для отдыха, как правило, расположенные вдали от городской суеты, теперь предлагают не просто услуги гостиниц и ресторанов. Некоторые делают упор на обучение здоровому образу жизни: организованные утренние пробежки, оздоровительная гимнастика, в том числе дыхательная - все работает на тренд тотальной заботы о собственном здоровье.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Администраторы сразу нескольких комплексов отдыха в разговоре с "РГ" подчеркнули: если гость и захочет полежать тюленем в номере, то делать это он будет недолго. "У нас столько всего придумано для того, чтобы позаботиться о себе, что вы о кровати и телевизоре даже не вспомните", - заверила одна из администраторов.

В тех комплексах, где есть бассейны и фитнес-залы, стараются менять программы занятий в зависимости от сезона. То, что хорошо в летнюю жару, осенняя свежесть уже портит. Комплексы отдыха охотно сдают под тематические оздоровительные программы. Авторы таких туров - находка для профильного бизнеса. Они собирают участников, например, на несколько дней занятий йогой, сами продумывают, как использовать возможности гостиничной территории. Несколько дней группа занята по собственной программе. И уезжает довольной: ведь каждый прекрасно провел время, подышал свежим воздухом, прогулялся и пообщался с единомышленниками.

Впрочем, есть и другой тренд. Желание многих людей уединиться и отключить мессенджеры, телефон и любую возможность связи с суетливым миром предпринимательское сообщество почувствовало еще до начала пандемии. Именно поэтому, с одной стороны, стал активнее развиваться сельский туризм, с другой - появились комплексы отдыха без особой связи с внешним миром.

Фото: Юрий Белинский / ТАСС
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Загородный клуб шале у леса под Курском - яркий пример второго тренда. Деревянные домики, где есть все необходимое для жизни семьи с детьми, рядом - купели на дровах, территория вокруг каждого огорожена. Отдыхающих не потревожат ни соседи, ни бесконечные трели мессенджеров. Ведь в правилах клуба только тихий семейный отдых. Никакой орущей музыки, вечеринок с шашлыками и горячительным, а интернет-связи - попросту нет.

Владелец клуба Матвей Хохряков рассказывает, что этот проект был задуман еще до пандемии. Ведь уже тогда стало понятно - такой формат: без телевизора, интернета, наедине с супругом или своей семьей - будет востребован. "Теперь к нам приезжают и куряне, и жители других регионов, в том числе москвичи, - отмечает он. - Есть случаи, когда взрослые дети дарят подарочный сертификат родителям. И они прекрасно проводят время здесь. И некоторые даже отдельно благодарят нас: спасибо, что нет телевизора, нет интернета".

О тонкостях разнообразного отдыха гостей предупреждают заранее. Ведь, как отмечают в тех же гостиничных комплексах, кому-то важно оказаться среди людей, кому-то - наоборот, одним очень нужна оздоровительная программа, другим - банальная смена обстановки. Условия проживания в отдельных лесных домиках и номерах отелей проговариваются еще более подробно, чем раньше, как и наличие мобильной связи и прочих удобств.

Фото: iStoсk
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Ценник на услуги - еще одна тема для разговора с администратором отельного комплекса или загородного клуба. Владельцы бизнеса требуют от сотрудников, работающих на ресепшене, подробного описания как услуг, так и их стоимости. Сказать о том, что цены на проживание в комплексах отдыха существенно выросли за последний год, нельзя. Цены стартует от трех тысяч рублей в сутки.

А дальше - многое зависит от желаний и кошелька гостя, от того, нужна ему та же оздоровительная программа или нет. Некоторые комплексы отдыха предлагают если не систему скидок, то бонусные программы.

Важно, чтобы у гостя было как можно больше стимулов вернуться.

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