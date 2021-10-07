В столице 9 октября пройдет "Ночь московского спорта"

В субботу, 9 октября, на семи различных площадках Москвы пройдет организованный столичным департаментом спорта праздник "Ночь московского спорта". В нем примут участие столичные звезды спорта, среди которых двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и Олимпийский чемпион Евгений Рылов. Об этом сообщает пресс-служба Москомспорта.

Начнут работать площадки с 19:00 и завершат работ до полуночи. Это совершенно новый формат спортивного мероприятия, участие в котором сможет принять любой желающий. Как отметили в пресс-службе департамента, фестиваль задействует семь площадок: ВДНХ, ЦСИ "Винзавод", спортивный комплекс "Акватория "ЗИЛ", МСК "ЦСКА Арена", скейтпарк Rampstroy, музей современного пятиборья "Северный" и олимпийский комплекс "Лужники".

Как сообщает ТАСС, между локациями будут курсировать бесплатные шаттлы, чтобы все желающие могли свободно передвигаться от активности к активности. Соревнования по ВМХ и самокату будут ждать фанатов в скейтпарке Rampstroy, одним из участников станет член Олимпийской сборной России по ВМХ-фристайлу Константин Андреев. На "Винзаводе" гостей ждет фестиваль уличных видов спорта: брейк-данс, уличный футбол, настольный теннис. Участвовать смогут все желающие. На "ЦСКА Арене" пройдет бесплатный мастер-класс по фигурному катанию от двукратной чемпионки мира по этому виду спорта Евгении Медведевой. Бассейн "Акватории ЗИЛ" откроет свои двери для ночного заплыва на скорость и вечеринки под музыку популярных диджеев, а специальным гостем станет олимпийский чемпион Евгений Рылов. На ВДНХ состоится массовый "световой" заезд. Принять участие в заезде с 21:00 можно на велосипедах, скейтбордах, роликах и самокатах. Так же посетители смогут сдать нормативы ГТО на специальной площадке, сходить на тематическую арт-выставку, послушать выступление обладателя премии "Грэмми" казахского диджея IMANBEK. В рамках "Ночи московского спорта" также пройдет официальное открытие музея в центре пятиборья "Северный" с двукратным олимпийским чемпионом Андреем Моисеевым.

Ведущим "ночи" станет шоумен Дмитрий Губерниев, который появится на каждой площадке. В мероприятии примут участие известные спортсмены, блогеры, выступят топовые диджеи.