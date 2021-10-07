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07.10.2021 13:54
Рубрика: Экономика

В выходные не будут ходить поезда между Белорусским и Савеловским вокзалами

Текст: Ирина Огилько

В предстоящие субботу и воскресенье, 9 и 10 октября, значительно изменится расписание поездов на D1, Белорусском и Савеловском направлениях Московской железной дороги. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

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Не будет движения между станциями Савеловская и Белорусская, увеличится интервал на радиусах, "аэроэкспрессы" в Шереметьево станут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной.

Первые "сквозные" поезда на участке Савеловская - Белорусская пойдут в понедельник в 4:30 в сторону станции Одинцово и в районе 6 утра - станции Лобня.

Изменения связаны с плановыми работами по развитию и обслуживанию ж/д инфраструктуры. В течение большого 45-часового "окна" железнодорожники заменят четыре стрелочных перевода. Эта работа требует полного отключения железнодорожного движения на участке.

С графиком движения на МЦД можно ознакомиться в приложениях "Метро Москвы", "Расписание и билеты ЦППК" и на сайте перевозчика.

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