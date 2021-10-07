Вандал в столичном метро сломал турникет

25-летний москвич не захотел платить за проезд и, чтобы пройти к перрону на станции "Тропарево", просто разбил руками створки турникета.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что этот "заяц" был задержан сотрудниками полиции на той же станции и доставлен в отдел полиции. Его сразу же установили по записям камер видеонаблюдения. Теперь он стал фигурантом уголовного дела о порче имущества в столичном метрополитене. Против него возбуждено дело по статье "Вандализм".