Внеплановые проверки газового оборудования в столице продлятся до конца года

В столице началась проверка исправности газового оборудования в жилых домах. Этой полезной акцией часто пытаются воспользоваться мошенники. Представившись специалистами "Мосгаза", одни из них навязывают горожанам ненужное оборудование - разные датчики, газоанализаторы, другие предлагают за деньги провести диагностику плит. Как не попасть в руки "лжегазовщиков", выяснил корреспондент "РГ".

Нынешняя проверка - внеплановая, поводом для нее стало недавнее ЧП в Подмосковье. Продлится она до конца года. Прежде всего представители "Мосгаза" осмотрят оборудование по адресам, где ранее во время планового обхода были выявлены нарушения или инспектора не попали в квартиру.

"О любых проверках управляющая компания заранее оповещает жителей, размещая на подъезде объявление. Когда в дверь звонит наш специалист, надо внимательно изучить его удостоверение. На документе должна быть голограмма, герб Москвы, номер, фамилия владельца и срок действия документа, - рассказали "РГ" в пресс-службе компании. - Одет он должен быть в темно-синюю куртку с оранжевой кокеткой на спине". Ходят специалисты только по одному, никаких платных услуг они не могут предлагать. Проверить подлинность визита не сложно. Для этого нужно войти в официальный бот "Мосгаза" на телеграмм-канале. Если ввести в поиске улицу и номер дома, сразу придет ответ, когда по этому адресу запланированы проверки.

Если не открыть газовику дверь, то можно получить штраф

По данным комплекса городского хозяйства, с начала июня более 4,5 тысячи москвичей воспользовались этим чат-ботом. "Если же у человека нет мобильного телефона или не скачено приложение Telegram, можно позвонить по номеру 104 и назвать номер удостоверения или адрес, по которому пришли с проверкой", - уточнили "РГ" в пресс-службе компании.

Потребителям, которые в день проверки находятся дома и отказываются впускать специалиста в дом, стоит помнить, что статьей 9.23 КоАП РФ за это предусмотрена административная ответственность и штраф до 2 тысяч рублей.