Во время пандемии коронавируса не стоит забывать и о гриппе

Врачи напоминают: в ходе вакцинации от COVID-19 не нужно забывать, что с похолоданием наступает время сезонных инфекций, в том числе и распространения гриппа. Защититься от него также можно лишь с помощью прививки.

На важность этого обратила внимание глава Роспотребнадзора Анна Попова. Как уже сообщала "РГ", на совещании у президента она призвала россиян сделать прививку и от COVID-19, и от гриппа, чтобы не допустить "микст-инфекции". Дело в том, что одна прививка не заменит другую. Более того, сейчас, в пору пандемии, появилась новая группа для заражения гриппом - это люди, переболевшие коронавирусом. У них ослаблен иммунитет, так как последствия этого заболевания длятся долго. О необходимости обеих прививок говорил и глава отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Центра имени Гамалеи Александр Бутенко, который подчеркнул: данные патогены не дают взаимного перекрестного иммунитета, поэтому не исключено, что заразиться можно одновременно и тем и другим.

В Москве для вакцинации и от COVID-19, и от гриппа созданы все условия. Москвичи могут бесплатно привиться от коронавируса в 100 прививочных пунктах городских поликлиник и 20 мобильных пунктах - массовая вакцинация в городе идет с 5 декабря 2020 года. Кроме того, для москвичей и гостей города, имеющих полисы ОМС, возобновил работу прививочный центр в ГУМе, который может принять в день 5 тысяч человек. Такой же мощный центр работает и в "Лужниках" - там прививки в основном делают иностранцы. Вакцинация от гриппа в городе в этом сезоне началась с 20 сентября. С этого момента прививочные кабинеты открылись во всех городских поликлиниках без исключения, причем, работают они семь дней в неделю, без выходных. Параллельно заработали и мобильные пункты. "Как и раньше, они расположены в точках с максимально высокой проходимостью - возле станций метрополитена, МЦК, МЦД и железнодорожных станций, - рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития города Анастасия Ракова. - Опыт показал, что подобный формат идеально подойдет жителям Москвы. Всего мы открыли 45 точек". Найти ближайшую для себя точку можно на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Прививку от гриппа можно сделать в любой поликлинике столицы

Многие трудовые коллективы в столице традиционно организуют вакцинацию от гриппа прямо на рабочих местах. Именно так поступила на днях и "Российская газета". Выездную бригаду медиков к нам прислала консультативно-диагностическая поликлиника N 2 департамента здравоохранения Москвы, благодаря чему 70 журналистов и других сотрудников нашей объединенной редакции без лишних уговоров сделали защитную прививку. "Молодцы, - похвалила нас за ответственное отношение к своему здоровью фельдшер Галина Васькина. - Я на практике вижу, что среди наших пациентов, которые вовремя прошли вакцинацию, больных практически нет, а если кто-то и приболеет, то слегка, без осложнений". Единственное правило, которое рекомендуют соблюдать врачи, это то, что между двумя прививками - от коронавируса и от гриппа, должно пройти не меньше месяца.

Прививку для профилактики гриппа в мобильных пунктах могут сделать все, кто старше 18 лет, вне зависимости от места регистрации. Для этого нужен только российский паспорт и письменное согласие, которое оформляется прямо на месте.