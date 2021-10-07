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07.10.2021 11:13

Воронежские библиотеки, музеи и клубы получили новое оборудование

Учреждения культуры в районах области получили 32 миллиона рублей на ремонт, покупку техники, музыкальных инструментов и книг. Деньги были выделены по наказам избирателей из "депутатских" фондов парламентариев Воронежской облдумы.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Помощь получили музеи и театры, детские школы искусств и библиотеки, музыкальные и художественные училища, сельские дома культуры и межпоселенческие досуговые центры, дома ремесел и клубы.

- По заявкам депутатов средства были направлены на приобретение музыкального и выставочного оборудования, звуковой и световой аппаратуры, оргтехники и мультимедийного оборудования, сценических костюмов и музыкальных инструментов, закупку художественной и научной литературы, - рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Часть средств была потрачена на издание книг и сборников статей местных авторов, на создание музейных экспозиций, обновление мебели и проведение мероприятий. Ряду учреждений требовался срочный ремонт либо финансовая помощь в газификации и благоустройстве территории.

Фото: Воронежская областная Дума
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Развитие сферы культуры в районах области - одно из важных направлений работы как для органов исполнительной власти и местного самоуправления, так и для депутатов, подчеркнул Нетесов.

- В малых городах и небольших населенных пунктах ДК, клубы и библиотеки остаются настоящими центрами притяжения для местных жителей, несмотря на развитие цифровых технологий и возможность получать любую информацию онлайн. Культурно-досуговые центры способствуют правильному формированию и духовному воспитанию личности. Чтобы сохранять их привлекательность, в том числе и для молодежи, необходимо модернизировать учреждения, способствовать внедрению интерактивных форматов работы. Депутаты воронежской облдумы готовы поддерживать эти процессы в своих округах, - отметил спикер парламента.

На реализацию госпрограммы "Развитие культуры и туризма" на 2021 год в региональном бюджете заложено более 2,8 миллиарда рублей. Из них почти 185 миллионов выделены по нацпроекту "Культура". Благодаря этому удалось купить оборудование и музыкальные инструменты для 13 детских школ искусств и двух училищ, провести капремонт двух районных домов культуры и двух детских школ искусств, создать два виртуальных концертных зала в муниципальных районах.

За последние три года в Воронежской области капитально отремонтировано 50 культурно-досуговых учреждений и построено 11 сельских ДК. Кроме того, 35 досуговых центров укрепили материально-техническую базу. В 2021-м планируется завершить ремонт в 25 учреждениях культуры.

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