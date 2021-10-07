Завершено благоустройство арт-квартала в центре столицы

Telegram-канал комплекса городского хозяйства рассказал, каким стал новый благоустроенный квартал, расположенный рядом с "Винзаводом".

Общая площадь благоустройства составила более 13 гектаров. Новый облик приобрели Верхняя и Нижняя Сыромятнические улицы, Мрузовский и Костомаровский переулки.

"Воздушные" провода спрятали под землю, отремонтировали тротуары, обустроили водоприёмные лотки. Гулять по этой территории стало намного комфортнее.

Для велосипедистов проложили 2,2 км велодорожек, установили дополнительные светофоры и новые остановочные павильоны. В сквере на пересечении Верхней Сыромятнической улицы и 3-го Сыромятнического переулка появились большие полукруглые скамьи, новые фонари, ландшафтная лестница и мультифункциональный павильон.

Преобразилась и дворовая территория дома 5, стр. 3 на Нижней Сыромятнической улице: обустроили детскую и спортивную площадки с безопасным резиновым покрытием.

Не обошли квартал и работы по озеленению. Так, на территории арт-квартала дополнительно высадили более 550 кустарников и почти 50 деревьев, уложили газоны.

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