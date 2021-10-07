Жители Смоленской области задержаны за воровство в Подмосковье

Двое ранее судимых жителей Смоленской области в возрасте 28 и 39 лет задержаны в Подмосковье за воровство.

В МВД рассказали, что злоумышленники ночью через окно проникли в один из частных домов в деревне Редькино и похитили телевизор, электроинструменты, камеру видеонаблюдения и другие личные вещи хозяев.

В городе Дмитров воров поймали. При обыске по месту временного проживания одного из задержанных, а также в ломбарде сотрудники полиции обнаружили и изъяли часть похищенного имущества. Злоумышленники заключены под стражу.