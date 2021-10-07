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07.10.2021 06:21
Рубрика: Власть

Что показала проверка газового оборудования в Хабаровске

Текст: Дина Непомнящая
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 230(8581)
Состояние газовых баллонов в торговых точках и на предприятиях Хабаровска проверили представители Общероссийского народного фронта совместно с сотрудниками МЧС, УМВД, прокуратуры и правительства края. Результаты не порадовали: во многих местах не соблюдают правила эксплуатации оборудования.

В первом же магазине, куда заглянули проверяющие, нашлись емкости для газа, которые не прошли необходимое переосвидетельствование. К тому же они оказались слишком старыми - по установленному техническому регламенту срок службы сосудов не должен превышать 20 лет.

Внеплановые проверки газового оборудования в столице продлятся до конца года

- Они представляют угрозу для жизни и здоровья не только персонала торговой точки, но и жильцов дома, в котором она находится, и покупателей, - прокомментировал увиденное член регионального штаба ОНФ Андрей Михеев. - Если здесь прогремит взрыв, последствия могут быть самыми драматичными.

Сколько в Хабаровском крае газовых баллонов, точно не знает никто

Нарушают технику безопасности и организации, заправляющие баллоны. В одном из таких пунктов проверяющие увидели тару, изготовленную еще в 70-х годах прошлого века. Кроме того, в городе есть и нелегальные фирмы.

- Каждый подпольный цех - потенциальная угроза. Объемы газа большие. Если рванет углекислота, то у жителей соседних домов не будет шанса выжить: они задохнутся за несколько секунд. А если взорвется кислород, то последствия будут такими же, как от падения авиабомбы, - подчеркнул Михеев.

Сейчас в Хабаровском крае эксплуатируется не меньше 100 тысяч газовых баллонов. Точное число неизвестно, ведь фактический учет никто не ведет. Общественники обратились в прокуратуру и Ростехнадзор с просьбой провести масштабную проверку этого оборудования.

В регионах Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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