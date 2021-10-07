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07.10.2021 06:31
Рубрика: Происшествия

Экс-сотрудник якутской авиакомпании пойдет под суд за взятку в 4 млн

Текст: Юлия Гарднер

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела организации сервиса пассажиров авиакомпании "Якутия". Ему инкриминируют получение взятки (ч. 2, п. "в" ч. 5, ч. 6 ст.290 УК РФ).

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По версии следствия, с января 2016-го по март 2020 года обвиняемый получил от представителей четырех коммерческих компаний взятки на сумму более четырех миллионов рублей. В обмен он обещал содействовать фирмам в заключении договоров на обеспечение бортовым питанием, посудой и буфетно-кухонным оборудованием.

"Кроме того, обвиняемый оказывал содействие в первоочередной оплате счетов контрагентов по указанным договорам", - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Дело рассмотрит Якутский городской суд.

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