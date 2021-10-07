На Колыме введут экспресс-тестирование на COVID-19 в детсадах и школах

В Магаданской области в ближайшее время планируют ввести экспресс-тестирование на коронавирус в детских садах и школах. Об этом на совещании в правительстве заявил глава региона Сергей Носов.

"Есть случаи в школах и детсадах, даже в яслях. Дети совсем маленькие болеют COVID-19, причем так незаметно, что это действительно похоже на обычную простуду. И потом можно только догадываться, откуда у них антитела. Со школьниками происходит так же, и они продолжают на уроки ходить, - приводит слова Носова РИА Новости.

Руководитель региона поручил в ближайшее время закупить достаточное количество экспресс-тестов и научить ими пользоваться школьных медработников.

"И в школе, и в детском саду нужно проводить тестирование. Средства на это у нас есть. Сегодняшние ПЦР-тесты дают достаточно точные результаты", - добавил Сергей Носов.