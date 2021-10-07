Ученые ДВФУ взяли пробы на Козельском полигоне на Камчатке

Образцы почвы и растений с территории Козельского полигона, расположенного на Камчатке, взяли ученые Института Мирового океана ДВФУ, чтобы выяснить, содержатся ли в них токсичные вещества. Об этом сообщила в четверг пресс-служба вуза.

Напомним, что специалисты прибыли на полуостров для оценки состояния прибрежных и морских экосистем в районах массовой гибели морских обитателей осенью 2020 года после так называемого "красного прилива".

На Козельском полигоне хранятся сельскохозяйственные ядохимикаты и около 108 тонн пестицидов. Сначала предполагалось, что полигон мог быть одной из причин загрязнения морской воды и гибели морских животных.

"Позже выяснилось, что причина экологической катастрофы - микроводоросли. Однако из-за расположения полигона рядом с водоемами нужно обязательно следить за его состоянием. Конечно, его нужно рекультивировать - на полигоне стоит запах химреактивов, не растут растения", - сказал заместитель директора Института Мирового океана по науке и инновациям Василий Цыганков.

В 2010 году полигон закрыли мембраной и засыпали землей, но в 2018-м мембрана с одного края обнажилась. По нацпроекту "Экология" полигон должен быть ликвидирован к следующему году.