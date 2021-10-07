В Еврейской автономии раскрыли убийство на дороге

В Еврейской автономии возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины. Подозреваемого задержали по горячим следам.

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, днем 6 октября в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на трассе Чита - Хабаровск неподалеку от поселка Приамурский в автомобиле найдено тело мужчины. На место незамедлительно выехали оперативники и следователи. Осмотрев тело, специалисты пришли к выводу, что смерть носила насильственный характер. Неподалеку от машины нашли регистратор с сохранившейся видео- и аудиозаписью.

Для поимки подозреваемого в области ввели план-перехват.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий предполагаемый преступник задержан сотрудниками УМВД России по ЕАО по горячим следам", - говорится в сообщении.

Как добавили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, во время обыска в квартире задержанного нашли оружие, которое он хранил незаконно. По делу проводятся следственные действия, чтобы установить обстоятельства преступления, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели. Решается вопрос об аресте подозреваемого.