В игорную зону "Приморье" зашел новый инвестор

Через семь лет туристический поток в Приморье может вырасти до пяти миллионов человек в год, считает директор по развитию игорной зоны "Красная Поляна" Дмитрий Анфиногенов. На чем основана эта уверенность?

Компания решила стать инвестором игорно-развлекательной зоны "Приморье". Дмитрий, что в результате получит Дальний Восток?

Дмитрий Анфиногенов: 30 процентов посещающих объекты, которые мы создали на юге России, - это иностранные гости. Теперь решили попробовать свои силы в двух новых регионах, в воротах нашей страны на западе и на востоке - Калининграде и Владивостоке.

В Приморье - масштабный потенциал рынка: в радиусе трех-четырех часов полета проживает более миллиарда человек. От городов Северо-Восточного Китая (а народ в КНР очень азартный!) - всего час лету.

Новые объекты в российской игорной зоне, конечно, привлекут иностранных гостей. Насколько я знаю, в 2019 году Приморье посетили 700 тысяч туристов из-за рубежа, в основном китайцев. Наша задача - добиться, чтобы за пять лет поток гостей увеличился до трех миллионов человек, а за семь лет - до пяти миллионов, и рос дальше.

В приморской игорной зоне действуют два казино - Tigre de Cristal и "Шамбала". Есть реальная потребность в новых заведениях?

Дмитрий Анфиногенов: Разумеется, мы посещали оба эти казино и видим, что потенциал развития на Дальнем Востоке еще достаточно большой. Работу здесь ведут компании из Гонконга и Камбоджи, российские инвесторы. Но четыре участка площадью 57 гектаров еще свободны.

Чтобы гости из-за рубежа - из Китая, Кореи, Японии - чаще посещали игорную зону "Приморье", необходимо развивать инфраструктуру и вокруг казино. Это поможет увеличить срок пребывания туриста в Приморье. Поэтому мы идем на Дальний Восток с несколькими комплексными проектами. На Восточном экономическом форуме мы подписали соответствующие соглашения с КРДВ, Корпорацией развития и Инвестиционным агентством Приморского края, на ВЭФ-2022 представим концепцию наших проектов.

В бухте Муравьиной, кроме казино, построим четырехзвез­дочный отель и кампус для сотрудников. Рядом с игорной зоной введем гольф-поле. К тому же здесь нужна MICE-инфраструктура для локальных деловых мероприятий, не таких масштабных, как ВЭФ.

На острове Русский между ДВФУ и океанариумом мы хотим реализовать проект парка развлечений с тематическим отелем. Там сформирован земельный участок площадью более 50 гектаров.

В какие сроки и на какие средства планируется реализация этих проектов?

Дмитрий Анфиногенов: На выполнение планов закладываем четыре-пять лет, то есть в 2025-2027 годах один за другим будем вводить объекты в Муравьиной и на Русском.

Безусловно, будут привлекаться финансы крупных банков-партнеров. Вложения во все проекты - порядка 40 миллиардов рублей, в том числе в игорной зоне - 14,5 миллиарда.

Уверен, что своими комплексными проектами мы заинтересуем и девелоперов, как это уже произошло в Сочи на федеральной территории "Сириус" и близ нее. А развитие жилищной и иной социальной инфраструктуры поможет привлекать все больше и больше людей во Владивостокскую агломерацию.

Справка "РГ"

Игорная зона "Приморье" входит в состав туристического кластера в бухте Муравьиной. Всего в рамках первого этапа проекта на территории 263 гектара планируется создать 12 гостиничных комплексов с казино (3*,4*,5*), а также развлекательные объекты для семейного и молодежного отдыха, в частности, яхт-клуб, горнолыжный склон, аквапарк, концертный зал, ночной клуб, торгово-развлекательные центры, пляжную территорию, прогулочную и парковую зоны. Общий объем инвестиций в объекты игорной зоны за последние восемь лет составил почти 21 миллиард руб­лей, больше половины из которых - вложения частных иностранных компаний.