В Забайкалье собирают картошку для пострадавших от паводка

Акцию "Ведро картошки", направленную на сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводка жителей Забайкальского края, проводят в Чите. Активные члены коалиции некоммерческой организации "Забота рядом" вместе со штабом добровольцев ЧС собирают овощи и деньги, чтобы помочь тем, кто потерял урожай.

Только в селе Гаур Чернышевского района от паводка сильно пострадали 113 домов, 380 их жителей остались без урожая. Всего в июне-июле режимы ЧС объявлялись в 17 районах края. В зонах подтопления оказалось 15 тысяч человек, 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота.

Чтобы помочь землякам, которые остались без запасов на зиму, забайкальцам предложили "скинуться" по ведру картошки.

"По сути, не так затратно, даже для среднестатистической семьи, но какое подспорье для людей. Давайте вместе поможем тем, кто эту зиму встретит без урожая", - призывает руководитель союза добровольцев Кристина Рахманова.

Если есть возможность принести больше картошки или другие овощи, такой помощи тоже будут рады. Кроме того, подержать пострадавших можно деньгами.

"Можно перечислить сумму по реквизитам организации из расчета, что ведро картошки стоит 300 рублей. Это несколько дороже, чем на рынке, что связано с официальным переводом средств с учетом налогов не на карту, а на счет. Можно перевести деньги через кнопку "помочь" на сайте союздобро75.рф", - пояснила Рахманова.

Организаторы акции планируют каждый день отчитываться о том, сколько удалось собрать овощей и денег. Потом отвезут продукты в Чернышевский район. А после собираются помочь и другим пострадавшим районам края.

Первыми акцию "Ведро картошки" запустили сотрудники Читинской дирекции связи ОАО "РЖД". Они передали нуждающимся пожилым людям 22 мешка.

Кроме того, задачу по обеспечить забайкальцев овощами поставил губернатор края Александр Осипов. Владельцам личных подсобных хозяйств, лишившимся урожая во вторую и третью волну паводка, доставляют картофель и другие продукты.