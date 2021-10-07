Власти Якутии задали вектор социальной ответственности для бизнеса

В школе поселка Кысыл-Сыр Вилюйского улуса завершился первый этап реновации. Обновилась не только материально-техническая база учреждения, но и образовательные стандарты, по которым оно работает.

Здание школы, построенное по проекту 1960-х годов и рассчитанное на 400 учащихся, сдали в 2001 году. Прошло двадцать лет. Образовательному учреждению не хватает учебных пространств и оборудования. Инженерные системы изношены. Школу нужно было модернизировать, чтобы привести к современным требованиям.

В Кысыл-Сыре находится производственная площадка "Якутской топливно-энергетической компании" (ЯТЭК) - одного из стратегических предприятий региона. В начале этого года правительство Республики Саха (Якутия) и ПАО "ЯТЭК" подписали соглашение о сотрудничестве.

"Очень важно, что компания готова координировать совместные действия с органами власти, образовательными учреждениями, участвовать в развитии территорий, на которых ведет хозяйственную деятельность", - отметил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Взявшись за модернизацию школы в Кысыл-Сыре, ПАО "ЯТЭК" и Благотворительный фонд "Новый дом" обратились в известное на всю страну КБ "Стрелка". Требовался яркий и функциональный проект дизайна современного учреждения образования.

Одним из важнейших условий будущей реновации было невмешательство в учебный процесс. Ремонтные работы пришлось разбить на два этапа. Первый завершили в рекордные 2,5 месяца. За это время отремонтировали систему вентиляции, полностью обновили электропроводку, реконструировали водопровод и канализацию, привели в порядок окна и кровлю.

В здании школы обновили входную группу и фасад: "лицо" школы украсили муралы в национальном стиле на образовательную тематику. Удалось полностью завершить внутренние отделочные работы. Полы, стены, потолки и двери теперь в ярких красках короткого якутского лета. У школы появилось декоративное освещение, которое будет меняться от сезона к сезону, чтобы разнообразить строгую типовую архитектуру здания. А еще у учреждения образования появился новый автобус.

- Значение достойного образования сегодня сложно переоценить. При этом важно, чтобы ребенок, который проводит в школе едва ли не большую часть своего времени, чувствовал себя комфортно. Мы знаем, как этого добиться. Благодаря опыту, полученному фондом на базе реализации крупного образовательного проекта "Точка будущего" в Иркутске, мы учитываем каждую мелочь: от удобства классного освещения до специально разработанных учебных программ, - отметила президент Благотворительного фонда "Новый дом" Ирина Белянова.

Глубокое обновление школьной инфраструктуры продолжится в 2022-м.

- В этом году ребята уже увидели значительные изменения, которые коснулись качества воды, воздуха, внешнего облика школы. На зимних каникулах продолжим обновление материально-технической базы, проведем модернизацию школьного оборудования, а еще планируем завершить благоустройство школьной территории, которое включает возведение современного спортивного комплекса. Уверен, по завершении реновации в школе можно будет не только получить отличные знания, но и реализовать свои мечты, совершить новые открытия, выбрать правильный жизненный путь, - подчеркнул генеральный директор "ЯТЭК" Андрей Коробов.

Сотрудничество правительства Якутии и ПАО "ЯТЭК" - это наглядный пример вектора, заданного властями республики для бизнеса: крупные промышленные компании должны не только перечислять средства в бюджеты различного уровня, но и становиться драйверами инфраструктурных изменений на территориях, где они ведут свою хозяйственную деятельность.

"ПАО "ЯТЭК" - бизнес с высокой социальной ответственностью. Наши социальные инициативы всегда находят поддержку у органов власти. Обязательства, которые мы берем на себя, несомненно, послужат акселератором опережающего развития республики", - уверен Андрей Коробов.

Компания "ЯТЭК" включилась в решение ключевых проблемных вопросов поселка Кысыл-Сыр: запуск проектирования полигона ТБО, реконструкцию сети внутрипоселковых дорог и системы освещения на одной из основных улиц.

Пожалуй, самым ярким примером сотрудничества властей Якутии и бизнеса стала социальная программа компании "АЛРОСА". Несмотря на жесткий пандемический кризис, компания сохранила все социальные обязательства. Она финансирует социально значимые проекты на территории своей деятельности. Общий объем ассигнованных средств за последние четыре года значительно вырос и исчисляется миллиардами рублей.

"АЛРОСА" участвует в программе переселения граждан из аварийного жилья. С 2012 года расселено более тысячи семей, построено девять многоквартирных домов и снесено 69 ветхих. В 2021 году сумма софинансирования программы составила порядка 300 миллионов рублей. Еще около 500 миллионов "АЛРОСА" планирует направить на эти цели в 2022 и 2023 годах. Совместно с республиканским правительством компания профинансирует строительство нового жилья для жителей аварийных домов в поселках Айхала и Дорожный к концу 2022 года.

"АЛРОСА" разработала новую социальную программу, предусматривающую дополнительные компенсации на жилье молодым специалистам, увеличение материальной помощи по случаю рождения ребенка, ежемесячные выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком и другие нововведения.

С 2022 года АЛРОСА начнет компенсировать затраты на проезд не только работникам дочерних и зависимых обществ компании на территории республики, но и медикам и педагогам Мирнинского района. Аналогичную выплату - 45 тысяч рублей один раз в два года получают работники "АЛРОСА". Кроме того, компания обеспечивает школьников горячим питанием. Все ребята получают абонементы для занятий в спортивных объектах.