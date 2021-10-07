За сутки в России подтверждено 27 550 случаев COVID-19 в 85 регионах

1 Москва 5404
2 Санкт-Петербург 2418
3 Московская область 1454
4 Самарская область 644
5 Нижегородская область 621
6 Воронежская область 604
7 Республика Башкортостан 578
8 Свердловская область 539
9 Пермский край 527
10 Ростовская область 515
11 Республика Крым 461
12 Красноярский край 404
13 Челябинская область 395
14 Иркутская область 386
15 Омская область 375
16 Волгоградская область 367
17 Ставропольский край 363
18 Оренбургская область 361
19 Ульяновская область 345
20 Саратовская область 343
21 Архангельская область 303
22 Хабаровский край 289
23 Удмуртская Республика 284
24 Алтайский край 278
25 Вологодская область 277
26 Брянская область 275
27 Калининградская область 273
28 Тверская область 269
29 Пензенская область 269
30 Республика Коми 264
31 Тюменская область 257
32 Ленинградская область 253
33 Липецкая область 252
34 Владимирская область 239
35 Курская область 237
36 Республика Саха (Якутия) 235
37 Республика Карелия 233
38 Смоленская область 225
39 Ярославская область 221
40 Белгородская область 219
41 Приморский край 217
42 Краснодарский край 217
43 Севастополь 208
44 Псковская область 203
45 Ивановская область 198
46 Ханты-Мансийский автономный округ 194
47 Новосибирская область 190
48 Забайкальский край 187
49 Мурманская область 185
50 Астраханская область 184
51 Орловская область 180
52 Кемеровская область 168
53 Курганская область 155
54 Рязанская область 154
55 Новгородская область 152
56 Кировская область 151
57 Тульская область 144
58 Костромская область 140
59 Калужская область 140
60 Тамбовская область 139
61 Республика Хакасия 135
62 Амурская область 123
63 Республика Дагестан 117
64 Ямало-Ненецкий автономный округ 108
65 Республика Бурятия 105
66 Томская область 105
67 Республика Чувашия 98
68 Республика Мордовия 90
69 Кабардино-Балкарская Республика 89
70 Республика Татарстан 80
71 Сахалинская область 74
72 Республика Северная Осетия-Алания 71
73 Чеченская Республика 71
74 Республика Ингушетия 65
75 Республика Марий Эл 65
76 Республика Калмыкия 59
77 Карачаево-Черкесская Республика 59
78 Республика Тыва 57
79 Республика Адыгея 49
80 Камчатский край 41
81 Республика Алтай 38
82 Еврейская автономная область 34
83 Магаданская область 22
84 Чукотский автономный округ 17
85 Ненецкий автономный округ 16
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 690 110 случаев (+ 0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
1. Республика Алтай 0,17%
2. Республика Бурятия 0,18%
3. Республика Калмыкия 0,19%
Москва 69
Санкт-Петербург 60
Свердловская область 45
Ростовская область 35
Краснодарский край 32
Ставропольский край 31
Удмуртская Республика 31
Нижегородская область 31
Республика Башкортостан 30
Самарская область 29
Пермский край 28
Саратовская область 27
Пензенская область 26
Челябинская область 26
Волгоградская область 25
Красноярский край 23
Алтайский край 19
Ульяновская область 18
Воронежская область 15
Новосибирская область 14
Брянская область 13
Республика Чувашия 13
Вологодская область 12
Липецкая область 11
Иркутская область 11
Тульская область 10
Республика Крым 10
Владимирская область 9
Московская область 9
Астраханская область 9
Рязанская область 8
Республика Коми 8
Мурманская область 8
Республика Северная Осетия - Алания 8
Ивановская область 7
Тамбовская область 7
Новгородская область 7
Республика Дагестан 7
Республика Хакасия 7
Кемеровская область 7
Белгородская область 6
Калининградская область 6
Псковская область 6
Тюменская область 6
Ханты-Мансийский автономный округ 6
Забайкальский край 6
Костромская область 5
Карачаево-Черкесская Республика 5
Оренбургская область 5
Республика Саха (Якутия) 5
Тверская область 4
Ярославская область 4
Республика Карелия 4
Севастополь 4
Республика Ингушетия 4
Кабардино-Балкарская Республика 4
Республика Марий Эл 4
Республика Татарстан 4
Камчатский край 4
Калужская область 3
Курская область 3
Орловская область 3
Чеченская Республика 3
Республика Мордовия 3
Курганская область 3
Омская область 3
Республика Калмыкия 2
Кировская область 2
Республика Бурятия 2
Приморский край 2
Хабаровский край 2
Ненецкий автономный округ 1
Ленинградская область 1
Ямало-Ненецкий автономный округ 1
Республика Алтай 1
Амурская область 1
Сахалинская область 1
За весь период по России умерло 213 549 человек.
Москва 2347
Санкт-Петербург 1748
Московская область 1134
Республика Башкортостан 532
Свердловская область 478
Нижегородская область 446
Иркутская область 401
Самарская область 383
Оренбургская область 366
Ростовская область 356
Ставропольский край 353
Красноярский край 350
Псковская область 342
Воронежская область 339
Республика Крым 336
Волгоградская область 332
Архангельская область 330
Пермский край 328
Ульяновская область 319
Липецкая область 293
Рязанская область 293
Хабаровский край 292
Челябинская область 287
Астраханская область 272
Костромская область 263
Приморский край 258
Республика Ингушетия 255
Вологодская область 254
Краснодарский край 249
Саратовская область 235
Республика Карелия 229
Удмуртская Республика 224
Республика Коми 208
Белгородская область 206
Ханты-Мансийский автономный округ 202
Забайкальский край 193
Ярославская область 192
Тюменская область 189
Севастополь 185
Тамбовская область 178
Кемеровская область 174
Калужская область 170
Орловская область 167
Новгородская область 167
Кировская область 159
Курская область 158
Мурманская область 150
Брянская область 145
Амурская область 145
Курганская область 144
Владимирская область 138
Калининградская область 137
Республика Бурятия 135
Новосибирская область 127
Омская область 126
Тульская область 125
Республика Дагестан 125
Республика Северная Осетия - Алания 118
Республика Марий Эл 117
Ивановская область 116
Республика Тыва 115
Ленинградская область 107
Смоленская область 101
Ямало-Ненецкий автономный округ 97
Республика Чувашия 89
Пензенская область 71
Республика Калмыкия 68
Сахалинская область 67
Кабардино-Балкарская Республика 61
Чеченская Республика 59
Республика Мордовия 55
Томская область 54
Тверская область 52
Алтайский край 46
Республика Адыгея 42
Карачаево-Черкесская Республика 39
Республика Татарстан 39
Еврейская автономная область 39
Республика Хакасия 27
Ненецкий автономный округ 18
Чукотский автономный округ 18
Камчатский край 16
Магаданская область 14
Республика Алтай 11
Республика Саха (Якутия) 5
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 799 230.