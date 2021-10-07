За сутки в России подтверждено 27 550 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 9,1% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 5404 2 Санкт-Петербург 2418 3 Московская область 1454 4 Самарская область 644 5 Нижегородская область 621 6 Воронежская область 604 7 Республика Башкортостан 578 8 Свердловская область 539 9 Пермский край 527 10 Ростовская область 515 11 Республика Крым 461 12 Красноярский край 404 13 Челябинская область 395 14 Иркутская область 386 15 Омская область 375 16 Волгоградская область 367 17 Ставропольский край 363 18 Оренбургская область 361 19 Ульяновская область 345 20 Саратовская область 343 21 Архангельская область 303 22 Хабаровский край 289 23 Удмуртская Республика 284 24 Алтайский край 278 25 Вологодская область 277 26 Брянская область 275 27 Калининградская область 273 28 Тверская область 269 29 Пензенская область 269 30 Республика Коми 264 31 Тюменская область 257 32 Ленинградская область 253 33 Липецкая область 252 34 Владимирская область 239 35 Курская область 237 36 Республика Саха (Якутия) 235 37 Республика Карелия 233 38 Смоленская область 225 39 Ярославская область 221 40 Белгородская область 219 41 Приморский край 217 42 Краснодарский край 217 43 Севастополь 208 44 Псковская область 203 45 Ивановская область 198 46 Ханты-Мансийский автономный округ 194 47 Новосибирская область 190 48 Забайкальский край 187 49 Мурманская область 185 50 Астраханская область 184 51 Орловская область 180 52 Кемеровская область 168 53 Курганская область 155 54 Рязанская область 154 55 Новгородская область 152 56 Кировская область 151 57 Тульская область 144 58 Костромская область 140 59 Калужская область 140 60 Тамбовская область 139 61 Республика Хакасия 135 62 Амурская область 123 63 Республика Дагестан 117 64 Ямало-Ненецкий автономный округ 108 65 Республика Бурятия 105 66 Томская область 105 67 Республика Чувашия 98 68 Республика Мордовия 90 69 Кабардино-Балкарская Республика 89 70 Республика Татарстан 80 71 Сахалинская область 74 72 Республика Северная Осетия-Алания 71 73 Чеченская Республика 71 74 Республика Ингушетия 65 75 Республика Марий Эл 65 76 Республика Калмыкия 59 77 Карачаево-Черкесская Республика 59 78 Республика Тыва 57 79 Республика Адыгея 49 80 Камчатский край 41 81 Республика Алтай 38 82 Еврейская автономная область 34 83 Магаданская область 22 84 Чукотский автономный округ 17 85 Ненецкий автономный округ 16 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 690 110 случаев (+ 0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай 0,17% 2. Республика Бурятия 0,18% 3. Республика Калмыкия 0,19% За последние сутки подтверждено 924 смерти: Москва 69 Санкт-Петербург 60 Свердловская область 45 Ростовская область 35 Краснодарский край 32 Ставропольский край 31 Удмуртская Республика 31 Нижегородская область 31 Республика Башкортостан 30 Самарская область 29 Пермский край 28 Саратовская область 27 Пензенская область 26 Челябинская область 26 Волгоградская область 25 Красноярский край 23 Алтайский край 19 Ульяновская область 18 Воронежская область 15 Новосибирская область 14 Брянская область 13 Республика Чувашия 13 Вологодская область 12 Липецкая область 11 Иркутская область 11 Тульская область 10 Республика Крым 10 Владимирская область 9 Московская область 9 Астраханская область 9 Рязанская область 8 Республика Коми 8 Мурманская область 8 Республика Северная Осетия - Алания 8 Ивановская область 7 Тамбовская область 7 Новгородская область 7 Республика Дагестан 7 Республика Хакасия 7 Кемеровская область 7 Белгородская область 6 Калининградская область 6 Псковская область 6 Тюменская область 6 Ханты-Мансийский автономный округ 6 Забайкальский край 6 Костромская область 5 Карачаево-Черкесская Республика 5 Оренбургская область 5 Республика Саха (Якутия) 5 Тверская область 4 Ярославская область 4 Республика Карелия 4 Севастополь 4 Республика Ингушетия 4 Кабардино-Балкарская Республика 4 Республика Марий Эл 4 Республика Татарстан 4 Камчатский край 4 Калужская область 3 Курская область 3 Орловская область 3 Чеченская Республика 3 Республика Мордовия 3 Курганская область 3 Омская область 3 Республика Калмыкия 2 Кировская область 2 Республика Бурятия 2 Приморский край 2 Хабаровский край 2 Ненецкий автономный округ 1 Ленинградская область 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Республика Алтай 1 Амурская область 1 Сахалинская область 1 За весь период по России умерло 213 549 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 330 человек: Москва 2347 Санкт-Петербург 1748 Московская область 1134 Республика Башкортостан 532 Свердловская область 478 Нижегородская область 446 Иркутская область 401 Самарская область 383 Оренбургская область 366 Ростовская область 356 Ставропольский край 353 Красноярский край 350 Псковская область 342 Воронежская область 339 Республика Крым 336 Волгоградская область 332 Архангельская область 330 Пермский край 328 Ульяновская область 319 Липецкая область 293 Рязанская область 293 Хабаровский край 292 Челябинская область 287 Астраханская область 272 Костромская область 263 Приморский край 258 Республика Ингушетия 255 Вологодская область 254 Краснодарский край 249 Саратовская область 235 Республика Карелия 229 Удмуртская Республика 224 Республика Коми 208 Белгородская область 206 Ханты-Мансийский автономный округ 202 Забайкальский край 193 Ярославская область 192 Тюменская область 189 Севастополь 185 Тамбовская область 178 Кемеровская область 174 Калужская область 170 Орловская область 167 Новгородская область 167 Кировская область 159 Курская область 158 Мурманская область 150 Брянская область 145 Амурская область 145 Курганская область 144 Владимирская область 138 Калининградская область 137 Республика Бурятия 135 Новосибирская область 127 Омская область 126 Тульская область 125 Республика Дагестан 125 Республика Северная Осетия - Алания 118 Республика Марий Эл 117 Ивановская область 116 Республика Тыва 115 Ленинградская область 107 Смоленская область 101 Ямало-Ненецкий автономный округ 97 Республика Чувашия 89 Пензенская область 71 Республика Калмыкия 68 Сахалинская область 67 Кабардино-Балкарская Республика 61 Чеченская Республика 59 Республика Мордовия 55 Томская область 54 Тверская область 52 Алтайский край 46 Республика Адыгея 42 Карачаево-Черкесская Республика 39 Республика Татарстан 39 Еврейская автономная область 39 Республика Хакасия 27 Ненецкий автономный округ 18 Чукотский автономный округ 18 Камчатский край 16 Магаданская область 14 Республика Алтай 11 Республика Саха (Якутия) 5 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 799 230. Гинцбург анонсировал испытания единой вакцины против гриппа и COVID-19