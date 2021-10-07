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Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 27 550 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 27 550 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 9,1% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:

1 Москва 5404

2 Санкт-Петербург 2418

3 Московская область 1454

4 Самарская область 644

5 Нижегородская область 621

6 Воронежская область 604

7 Республика Башкортостан 578

8 Свердловская область 539

9 Пермский край 527

10 Ростовская область 515

11 Республика Крым 461

12 Красноярский край 404

13 Челябинская область 395

14 Иркутская область 386

15 Омская область 375

16 Волгоградская область 367

17 Ставропольский край 363

18 Оренбургская область 361

19 Ульяновская область 345

20 Саратовская область 343

21 Архангельская область 303

22 Хабаровский край 289

23 Удмуртская Республика 284

24 Алтайский край 278

25 Вологодская область 277

26 Брянская область 275

27 Калининградская область 273

28 Тверская область 269

29 Пензенская область 269

30 Республика Коми 264

31 Тюменская область 257

32 Ленинградская область 253

33 Липецкая область 252

34 Владимирская область 239

35 Курская область 237

36 Республика Саха (Якутия) 235

37 Республика Карелия 233

38 Смоленская область 225

39 Ярославская область 221

40 Белгородская область 219

41 Приморский край 217

42 Краснодарский край 217

43 Севастополь 208

44 Псковская область 203

45 Ивановская область 198

46 Ханты-Мансийский автономный округ 194

47 Новосибирская область 190

48 Забайкальский край 187

49 Мурманская область 185

50 Астраханская область 184

51 Орловская область 180

52 Кемеровская область 168

53 Курганская область 155

54 Рязанская область 154

55 Новгородская область 152

56 Кировская область 151

57 Тульская область 144

58 Костромская область 140

59 Калужская область 140

60 Тамбовская область 139

61 Республика Хакасия 135

62 Амурская область 123

63 Республика Дагестан 117

64 Ямало-Ненецкий автономный округ 108

65 Республика Бурятия 105

66 Томская область 105

67 Республика Чувашия 98

68 Республика Мордовия 90

69 Кабардино-Балкарская Республика 89

70 Республика Татарстан 80

71 Сахалинская область 74

72 Республика Северная Осетия-Алания 71

73 Чеченская Республика 71

74 Республика Ингушетия 65

75 Республика Марий Эл 65

76 Республика Калмыкия 59

77 Карачаево-Черкесская Республика 59

78 Республика Тыва 57

79 Республика Адыгея 49

80 Камчатский край 41

81 Республика Алтай 38

82 Еврейская автономная область 34

83 Магаданская область 22

84 Чукотский автономный округ 17

85 Ненецкий автономный округ 16

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 690 110 случаев (+ 0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Алтай 0,17%

2. Республика Бурятия 0,18%

3. Республика Калмыкия 0,19%

За последние сутки подтверждено 924 смерти:

Москва 69

Санкт-Петербург 60

Свердловская область 45

Ростовская область 35

Краснодарский край 32

Ставропольский край 31

Удмуртская Республика 31

Нижегородская область 31

Республика Башкортостан 30

Самарская область 29

Пермский край 28

Саратовская область 27

Пензенская область 26

Челябинская область 26

Волгоградская область 25

Красноярский край 23

Алтайский край 19

Ульяновская область 18

Воронежская область 15

Новосибирская область 14

Брянская область 13

Республика Чувашия 13

Вологодская область 12

Липецкая область 11

Иркутская область 11

Тульская область 10

Республика Крым 10

Владимирская область 9

Московская область 9

Астраханская область 9

Рязанская область 8

Республика Коми 8

Мурманская область 8

Республика Северная Осетия - Алания 8

Ивановская область 7

Тамбовская область 7

Новгородская область 7

Республика Дагестан 7

Республика Хакасия 7

Кемеровская область 7

Белгородская область 6

Калининградская область 6

Псковская область 6

Тюменская область 6

Ханты-Мансийский автономный округ 6

Забайкальский край 6

Костромская область 5

Карачаево-Черкесская Республика 5

Оренбургская область 5

Республика Саха (Якутия) 5

Тверская область 4

Ярославская область 4

Республика Карелия 4

Севастополь 4

Республика Ингушетия 4

Кабардино-Балкарская Республика 4

Республика Марий Эл 4

Республика Татарстан 4

Камчатский край 4

Калужская область 3

Курская область 3

Орловская область 3

Чеченская Республика 3

Республика Мордовия 3

Курганская область 3

Омская область 3

Республика Калмыкия 2

Кировская область 2

Республика Бурятия 2

Приморский край 2

Хабаровский край 2

Ненецкий автономный округ 1

Ленинградская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Республика Алтай 1

Амурская область 1

Сахалинская область 1

За весь период по России умерло 213 549 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 330 человек:

Москва 2347

Санкт-Петербург 1748

Московская область 1134

Республика Башкортостан 532

Свердловская область 478

Нижегородская область 446

Иркутская область 401

Самарская область 383

Оренбургская область 366

Ростовская область 356

Ставропольский край 353

Красноярский край 350

Псковская область 342

Воронежская область 339

Республика Крым 336

Волгоградская область 332

Архангельская область 330

Пермский край 328

Ульяновская область 319

Липецкая область 293

Рязанская область 293

Хабаровский край 292

Челябинская область 287

Астраханская область 272

Костромская область 263

Приморский край 258

Республика Ингушетия 255

Вологодская область 254

Краснодарский край 249

Саратовская область 235

Республика Карелия 229

Удмуртская Республика 224

Республика Коми 208

Белгородская область 206

Ханты-Мансийский автономный округ 202

Забайкальский край 193

Ярославская область 192

Тюменская область 189

Севастополь 185

Тамбовская область 178

Кемеровская область 174

Калужская область 170

Орловская область 167

Новгородская область 167

Кировская область 159

Курская область 158

Мурманская область 150

Брянская область 145

Амурская область 145

Курганская область 144

Владимирская область 138

Калининградская область 137

Республика Бурятия 135

Новосибирская область 127

Омская область 126

Тульская область 125

Республика Дагестан 125

Республика Северная Осетия - Алания 118

Республика Марий Эл 117

Ивановская область 116

Республика Тыва 115

Ленинградская область 107

Смоленская область 101

Ямало-Ненецкий автономный округ 97

Республика Чувашия 89

Пензенская область 71

Республика Калмыкия 68

Сахалинская область 67

Кабардино-Балкарская Республика 61

Чеченская Республика 59

Республика Мордовия 55

Томская область 54

Тверская область 52

Алтайский край 46

Республика Адыгея 42

Карачаево-Черкесская Республика 39

Республика Татарстан 39

Еврейская автономная область 39

Республика Хакасия 27

Ненецкий автономный округ 18

Чукотский автономный округ 18

Камчатский край 16

Магаданская область 14

Республика Алтай 11

Республика Саха (Якутия) 5

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 799 230.

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