ФАС предписала снизить цены на утилизацию мусора в одном из регионов

Федеральная антимонопольная служба предписала ульяновскому регулятору снизить тарифы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). По предварительным расчетам, снижение должно составить примерно 75% и 32% для двух организаций, которые занимаются переработкой и утилизацией мусора в регионе.

При внеплановой проверке в министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области ФАС выявила ряд нарушений законодательства при установлении тарифов в сфере обращения с ТКО на 2019-2020 годы. Тарифы касались работы регионального оператора ООО "Горкомхоз" и оператора по обработке мусора ООО "Центр экологических технологий" (ООО "ЦЭТ").

"Согласно проектной документации, ООО "ЦЭТ" должно восстанавливать Баратаевский карьер техническим грунтом путем применения технологии компостирования, которая обеспечит стопроцентную утилизацию ТКО в зоне деятельности регоператора "Горкомхоз". Однако компания не представила в адрес ФАС России доказательств применения технологии компостирования и использования предусмотренных проектной документацией биопрепаратов", - отметили в пресс-службе ФАС.

Более того, по запросу ФАС Межрегиональное управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям провело проверку, в ходе которой выяснилось, что ООО "ЦЭТ" не утилизирует ТКО в соответствии с выданной лицензией и требованиями законодательства.

"Таким образом, компания не реализует задекларированный инновационный проект по обработке мусора и рекультивации Баратаевского карьера, расходы на который ежегодно учитывались в тарифе и оплачивались потребителями, а территория карьера оборудована под полигон размещения отходов. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, расходы на восстановление карьеров должны возлагаться не на потребителей, а на организацию, чьи действия привели к ухудшению качества земли. Таким образом, расходы ООО "ЦЭТ" не подлежат включению в тариф", - добавил в антимонопольной службе.

ФАС предписала тарифному регулятору Ульяновской области до 1 ноября 2021 года привести тарифы в соответствие с законодательством. По предварительным расчетам тарифы ООО "ЦЭТ" должны снизиться примерно на 75%, ООО "Горкомхоз" - на 32%.