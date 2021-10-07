72-летний казанский капитан обошел земной шар на яхте

Вообще-то по своей первой профессии Алмаз Алеев штурман гражданской авиации. Но так вышло, что стал капитаном океанского плавания. О кругосветке мечтал лет двадцать. И только в 2021 году обогнул землю на яхте "Милонга", преодолев 45000 километров вместе с помощником Ильфатом Миннибаевым и боцманом Вилем Сагитовым.

Корреспондент "РГ" в беседе с капитаном узнал о его пути от неба к морю, ловле акул, красотах и опасностях Австралии и, конечно, о пиратах.

Мечтал о море, а попал в авиацию

Пожалуй, подготовку к этому путешествию Алмаз Алеев начал еще в детстве, когда читал под одеялом тайком от матери Жюля Верна и Майн Рида. А как еще объяснить, что мальчишка из села Билярска, где даже речки не было, по окончании школы отправился поступать в Каспийское военно-морское училище?

- Была сильная жажда приключений, - вспоминает он. - Я прошел медкомиссию. Но капитан 3-го ранга, который вел прием, меня зарубил. Сказал, мол, рановато ты пришел. Я ноябрьский, мне на тот момент было 16 лет, а брали только с 17.

Что поделать… Отправился на строительство "Казаньоргсинтеза" по комсомольской путевке. Потом призвали в армию, а после службы окончил Кировоградское летно-штурманское училище. Судьба совершила странный изгиб: мечтал о море, а стал штурманом гражданской авиации.

- Летал на Ил-14, Ан-24, Ан-26, Ту-124. Мне нравилось, - рассказывает Алмаз Алеев. - Только рейсы типа Москва-Казань я не любил. Все однообразно, устаешь. Другое дело спецрейсы, когда с грузом летали в разные точки Советского Союза. Любил сложные неизведанные маршруты.

После 12 лет службы в авиации Алеева пригласили на казанское предприятие, которое приобрело свой самолет, и там требовался штурман. Стал работать, и однажды командир судна, увлекавшийся парусным спортом, предложил: "Уговорим директора купить яхту для завода".

- Начали ходить по Волге. Чувствую, запал. А тогда яхтклуб "Рубин" в Казани был от 22-го завода, и мне предложили пойти туда инструктором. Я согласился, ведь на пенсию уже заработал. В авиации есть такая поговорка: "Меньше летаешь, больше живешь", - смеется капитан. - А вообще небо и море стихии схожие.

С третьей попытки

В 1989 году Алмаз Алеев впервые участвовал в морских гонках на Дальнем Востоке на Кубок залива Петра Великого. Там получил массу впечатлений: вспыхивающее от планктона ночное море, гиганты-киты, выныривающие рядом с яхтой. Так увлекся путешествиями. Сначала дошел до Турции, а потом довелось перегонять судно в Геную. В 1991 году он вместе с товарищами первый в Советском Союзе обошел на яхте всю Европу. И, конечно, в голову запала мысль о кругосветке: "Для моряка это как для альпиниста восхождение на Эверест".

Вот такую рыбину Ильфат Миннибаев выловил у берегов Австралии. Фото: Из архива Алмаза Алеева

Предприятие это дорогостоящее, так что яхтсмен долго искал спонсоров. Дважды вроде бы договаривался о финансировании. Но оба раза путешествие срывалось. Причем в последний раз он даже успел дойти до Гибралтара.

И только в 2021 году Алеев нашел бизнесмена Ильфата Миннибаева, который согласился купить яхту, профинансировать кругосветку и одновременно стать ее участником. Также в экипаж капитан взял своего ученика Виля Сагитова - мастера на все руки и гитариста, что немаловажно в таком деле.

- Оба они моря практически не видели, - с улыбкой уточняет он.

Идем по экватору!

В плавание решили отправиться под флагом 100-летия ТАССР и 30-летия путешествия вокруг Европы. Алмаз Алеев берет в руки глобус и показывает путь.

- Из Казани дошли до Волго-Донского канала, потом Азовское море, Черное, Босфор, Мраморное море, Дарданеллы и Средиземка. Там сильно штормило. С приключениями и небольшим поломками добирались до Гибралтара. Вообще изначально я проложил довольно сложный маршрут через Мыс Горн и Мыс Доброй Надежды. Здесь сильные, но попутные ветра. Но, во-первых, мы опаздывали по срокам: чтобы удачно пройти Мыс Горн, нужно быть там в январе-феврале, когда в южном полушарии лето. А во-вторых, выяснилось, что при шторме сломался средний ряд поперечных рей. И тут было два варианта: либо откладывать кругосветку и ремонтировать яхту, либо упрощать маршрут. И я предложил пойти по экватору. Это путь изведанный.

Трудно поверить, что эта яхточка обошла вокруг света. Фото: Из архива Алмаза Алеева

Путешественники опасались не только штормов, но и того, как их будут принимать страны в условиях пандемии. Поначалу все складывалось хорошо. В Гренаде Алмаз Алеев отметил свое 71-летие. Свободно смогли погулять по Панаме. Огромное удовольствие получили от Маркизских островов (Французская Полинезия). Только за вход в порты приходилось платить солидные суммы.

А вот острова Футуна и Самоа их уже не приняли из-за санитарных запретов. В Порт-Вила яхту и вовсе закрыли на двухнедельный карантин. Благо экипаж снабжали все это время продуктами. Вообще в пути питались в основном сублимированными продуктами, а чтобы разнообразить рацион, рыбачили.

- Ловили тунца, барракуду и даже акулу. Ее мясо оказалось самым вкусным, - рассказывает путешественник. - Правда, с первой пойманной справиться не смогли.

Длиной рыба была метра полтора. Затащили ее на борт. И она как начала скакать! А зубы такие, что страшно подступиться. Пытались оглушить ее молотком, но бесполезно. Кожа твердая, как наждак. В итоге блесна из пасти выскочила и акула ушла в море.

Неприступная Австралия

Очень хотелось путешественникам побывать в Австралии. Тем более что была договоренность о встрече с представителями местной татарской диаспоры. Хотели передать им флаг 100-летия ТАССР. Увы, Зеленый континент строжайше соблюдал карантин. Не помогли даже звонки в российское консульство. Зато им посчастливилось пройти вдоль Большого барьерного рифа.

- Живописнейшее дикое место, которое австралийцы очень берегут. Там и рыбалка запрещена, - говорит капитан. - Мы ныряли и любовались подводным миром. Цветные рыбки плавают, но и акулы тоже, черт побери!

По словам капитана, Австралия подарила им самые положительные и самые отрицательные эмоции. Тяжело далось прохождение через Арафурское море, где сильное встречное течение и огромные волны. Приятно удивили экипаж австралийские пограничники.

- Как-то они подошли к яхте и увидели, что мы дождевую воду в парус собираем. Поняли, видимо, что проблемы с водой. В порты-то нас не пускают. И когда мы у города Дарвин в очередной раз попытались зайти и получили отказ, вдруг видим, идет катер и командует: "Следуйте за нами". Пришли в порт, встали на якорь. И тут пограничники начинают загружают нам 200 литров воды и разные продукты. Я говорю, неплохо бы еще заправиться - заправили! Единственное, они просили всех нас находиться на виду, видимо, боялись, вдруг кто-нибудь нырнет и выплывет на берег.

Встреча с пиратами

После Австралии "Милонга" вышла в Индийский океан. Здесь моряки воочию убедились, что разговоры о загрязнении планеты не абстракция. Им встретились целые острова пластикового мусора. Зрелище удручающее.

- Когда стали подходить к Сомали, ребята заволновались, не нападут ли пираты. Я говорю, да это все давно в прошлом, а про себя думаю: "Надо быть начеку". И вот входим в Аденский залив - слева Йемен, справа Сомали. На рассвете подваливает к нам большая деревянная лодка на двух мощнейших моторах. Внутри пять арабов. И тут они задают вопрос, с которым обычно на улицах пристают: "Закурить не найдется?" Я отвечаю, мол, не курим. Стали расспрашивать, кто мы, откуда, а в это время один уже на борт лезет. Я говорю: "Нельзя, будут проблемы, здесь территория России. Видите флаг?" А сам уже приготовил ракетницу. Думаю, полезут - шмальну. А это страшная вещь. Металлическое судно может прожечь. А они все продолжают расспросы и осматривают яхту и нас. А мы все ободранные, худые как черти. Видимо, поняли, что нечем поживиться, и отстали.

Красное море, обычно спокойное, встретило "Милонгу" штормом. Это было последнее испытание - завершилось странствие в турецком Мармарисе.

- С момента нашего отбытия прошло девять месяцев. Вот так мы "родили" кругосветку, - смеется капитан.

За это время Алмаз Алеев сбросил пятнадцать килограммов. Домой вернулся уставшим, со странным ощущением: вроде бы совершили кругосветное путешествие, но ничего запредельного в этом нет. Земной шарик-то, оказывается, совсем маленький. А еще капитан немного удивлен тем, что местные власти будто и не заметили их кругосветки. А ведь они шли под флагом 100-летия ТАССР, прославляли республику, о них писали многие зарубежные СМИ. Видимо, чиновникам чужда вся эта романтика.