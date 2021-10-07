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07.10.2021 21:10
Рубрика: Происшествия

КС РФ запретил снижать зарплату не занятым в спектаклях артистам

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8582)
Конституционный суд РФ запретил произвольно сокращать зарплату артистам, если они в течение какого-то времени не заняты в творческом процессе. В условиях противоэпидемических ограничений, когда театры, галереи и концертные залы вынуждены пересматривать свои афиши, это решение крайне актуально.

Хотя инициировано оно было еще до начала пандемии. С просьбой о проверке статьи 157 Трудового кодекса РФ обратилась солистка Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики Людмила Минина, которая служит на этой сцене уже более 30 лет. С середины октября и до конца 2019 года у нее и еще нескольких артистов не было ролей, на основании чего директор решил выплатить им урезанную зарплату - две трети тарифной ставки. Посчитав это нарушением своих прав, певица обратилась в суд, однако Фемида встала на сторону руководства - примененная норма была прописана в коллективном договоре на основании статьи 157 ТК РФ.

Фото: iStock
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Законодательство действительно содержит положение о том, что время, в течение которого творческие работники фактически не заняты в рабочих процессах, может оплачиваться в размере и порядке, установленных коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором. Однако, как полагает Людмила Минина, неконкретность этой законодательной формулировки не только противоречит конституционному принципу равенства перед законом и судом (статья 19), но и в ее случае нарушает право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации (статья 37).

- Коллективный договор как акт социального партнерства не должен ухудшать положение работника по сравнению с заключенным трудовым договором, изменение условий которого допускается по общему правилу только по взаимному согласию сторон, - уверена она.

Изучив материалы дела, судьи КС признали положения статьи 157 ТК РФ не соответствующими Конституции на том основании, что норма допускает произвольное толкование. С одной стороны, время, когда работники искусства не выступают и не участвуют в создании творческого контента, не признается простоем, соответственно, и правила понижения оплаты труда для подобных случаев применяться не могут. С другой стороны, оговорка о регулировании ситуации локальными актами в законодательстве все же есть.

Судьи признали статью не соответствующей Конституции. Она допускает вольное толкование

- Работодателю предоставлена неограниченная свобода в установлении соответствующего регулирования, притом что он является не только полновластным субъектом локального нормотворчества, но и фактически более сильной стороной в переговорном процессе, - указал КС.

В подобной ситуации работодатель получает возможность оплачивать вынужденную творческую паузу отдельных сотрудников даже ниже уровня простоя, и суды встают на его сторону. Поэтому федеральному законодателю в кратчайшие сроки надлежит установить минимальный размер оплаты такого времени с учетом того, что даже в случаях, когда трудовые или должностные обязанности работником вообще не выполняются, ему выплачивается не менее двух третей тарифной ставки. После того как новые критерии будут разработаны и вступят в силу, дело Людмилы Мининой должно быть пересмотрено.

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