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07.10.2021 23:30
Рубрика: Общество

Лазер проведет экспресс-диагностику онкологии

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8582)
Самарские ученые совместно со столичными коллегами разработали метод экспресс-диагностики рака простаты с помощью лазерной спектроскопии, который позволит ставить диагноз более точно и сразу во время исследования. Статья об этом доцента кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Дмитрия Артемьева опубликована в международном научном журнале Molecules.
Рак простаты входит в первую тройку онкозаболеваемости мужчин, так как сложно диагностируется. Фото: Natali_Mis/istoc Рак простаты входит в первую тройку онкозаболеваемости мужчин, так как сложно диагностируется. Фото: Natali_Mis/istoc
Рак простаты входит в первую тройку онкозаболеваемости мужчин, так как сложно диагностируется. Фото: Natali_Mis/istoc

В структуре онкозаболеваемости рак простаты попадает в первую тройку. Причины этому есть. И не только в том, что мужчины не любят лечиться. Злокачественное новообразование простаты очень сложно диагностируется. Поскольку рак часто развивается вместе с предопухолевыми процессами, когда опухоли, по сути, еще нет и ее нельзя увидеть с помощью УЗИ. Вот уже почти полвека для ранней диагностики назначается анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА). Но уровень этих антигенов растет в крови и при хроническом простатите, а также при доброкачественной опухоли. Поэтому такой анализ не может определять однозначно опасную болезнь.

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Самарские ученые сделали ставку на спектральные методы, которые позволяют с высокой точностью диагностировать злокачественные опухоли.

Первый этап исследования показал, что применение лазерного излучения может выявлять опухолевую ткань простаты, отличая ее от здоровой. Происходит это так: посветив лазерным лучом на исследуемую ткань, с помощью спектрального анализа доктора смогут оценить биохимические и структурные изменения в тканях. Результат анализа можно узнать буквально за считаные минуты, после компьютерной обработки полученных данных.

Компьютер за считаные минуты сообщит результат анализа

- Этот метод может помочь при лабораторных анализах удаленной части опухоли, и прямо в операционной в режиме реального времени врачу поступает ответ, к какому классу этот объект ближе. К здоровой ткани, либо это воспалительный процесс, либо это онкология, - уточнил Дмитрий Артемьев. - Исследовать простату можно и малоинвазивно, без проведения операции, но для этого к ней надо с помощью оптоволокна диаметром около миллиметра подвести микрозонд. По нему к простате будет передаваться лазерное излучение, а на другом конце зонда регистрироваться полезный сигнал.

Сейчас ученые занимаются созданием такого зонда.

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