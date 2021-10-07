Напавшему на школу в Казани Галявиеву продлили арест до января ​

Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста в отношении Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской школе. Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Басманного суда​ Ирина Софинская, срок содержания под стражей продлен Галявиеву на три месяца - до 11 января 2022 года.

По данным следствия, 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175 Казани, где раньше учился. В результате нападения погибли семь детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали.

Сам стрелявший сдался полиции. В июне Галявиева перевели в Москву в НИИ им. В.П. Сербского для проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы.