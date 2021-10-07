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Рубрика: Культура

Пермский театр "У моста" отмечает день рождения

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
В 1988 году Пермь впервые увидела знаменитый полет "Панночки" над театральной сценой нового театра - "У Моста".
Фото: Театр "У Моста" Фото: Театр "У Моста"
Фото: Театр "У Моста"

Именно после постановки этого спектакля театр получил сначала свое символичное, а затем и официальное название - мистический.

Фото: Пресс- служба Пермского театра "У Моста"
Пермский театр "У Моста" покажет в Петербурге три спектакля

Художественный руководитель театра Сергей Федотов (заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии правительства РФ, лауреат национальной премии "Золотая маска") при выборе репертуара к очередному сезону особое внимание уделяет лучшим классикам русской и европейской литературы, а также новейшим зарубежным драматургам.

В 2004 году, благодаря такому нетипичному выбору театральный мир России впервые узнал о МакДонахе, выдающемся ирландском драматурге. На сегодняшний день театр "У Моста" - единственный в мире театр, на сцене которого поставлены все восемь пьес МакДонаха.

Неоднократно театральные критики в рецензиях отмечали исключительность художественного метода Сергея Федотова. Этот метод направлен на сохранение традиций великого русского психологического театра, на развитие способностей актера работать с внутренней энергией на сцене.

Единственный в мире мистический театр "У Моста" - трижды номинант и лауреат национальной премии "Золотая маска", лауреат премии "Звезда Театрала" в номинации "Лучший региональный театр России", обладатель 45 Гран-при зарубежных фестивалей, чемпион Индийской театральной Олимпиады, участник сотен международных фестивалей.

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