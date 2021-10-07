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07.10.2021 15:28
Рубрика: Власть

В Башкирии вновь ужесточили антиковидные ограничения

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

С 27 октября жители Башкирии не смогут посещать культурные, социальные и спортучреждения, предъявив только справку об отрицательном результате ПЦР-теста. Необходимо будет показать сертификат о вакцинации против коронавируса либо справку о перенесенном в течение шести месяцев COVID-19. Соответствующие изменения внес указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса внес глава республики Радий Хабиров.

Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости
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В новой редакции документа уточняется, что эти требования распространят на посетителей музеев и библиотек, торговых центров, косметических, массажных и СПА-салонов, бань и саун. Также ограничения коснутся клиентов физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, кафе и ресторанов и пассажиров междугородних автобусов и пригородного поезда "Орлан".

Напомним, что ранее глава региона сообщил о введении в Башкирии антиковидных ограничительных мер в три этапа. Первый этап стартовал 4 октября: один из трех документов (сертификат о прохождении вакцинации, справку о перенесенной болезни либо отрицательный результат пцр-теста) уже требуют у посетителей государственных и муниципальных музеев, театров, библиотек, домов культуры и кинотеатров, а также массовых спортмероприятий. С 12 октября список организаций, где будут действовать данные требования, пополнится частными музеями и концертными залами, а также торговыми центрами и междугородными автобусами и поездом "Орлан".

Третий этап начнется с 18 октября и затронет посетителей фитнес-клубов, физкультурных комплексов, различных салонов, бань, ресторанов и кафе, где более 50 посадочных мест.

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